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三高致死比癌症多！ 9月健保擴大給付1降血脂藥

2025/08/03 15:39

健保署長石崇良（左2）指出，9月1日起擴大給付第三線降血脂藥「PCSK9血脂調節劑」。（記者吳亮儀攝）

健保署長石崇良（左2）指出，9月1日起擴大給付第三線降血脂藥「PCSK9血脂調節劑」。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕高血壓、高血糖和高血脂釀成的三高相關心血管疾病相當多，致死人數超過癌症。健保署長石崇良指出，9月1日起擴大給付第三線降血脂藥「PCSK9血脂調節劑」，第一年到第五年新增受惠人數大約從1191人到5005人，藥費不便宜，約為1.05億元到4.43億元，只要病患的低密度脂蛋白（LDL）超過100以上即可用藥，可降低心血管疾病風險。

LDL超過100以上 即可用藥

石崇良今天（3日）上午出席研討會，會後接受訪問時表示，以前降血脂藥「PCSK9血脂調節劑」給藥門檻是病患的低密度膽固醇要超過135以上，9月1日起降到100以上即可。他表示，健保署也會持續檢討相關給付政策，逐步將合適的藥物納入健保給付範圍，讓更多患者受惠。

另外，我國糖尿病病患也很多，若控制不好很容易釀成慢性腎臟病，最後得洗腎。台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，今年3月健保開始擴大給付SGLT2抑制劑，有助延後進入洗腎階段、緩解心衰竭症狀，降低住院與死亡風險，原預計一年給付3億元，但截至5月僅給付45萬元，執行狀況不如預期，可能與給付限制過於嚴格有關，呼籲放寬慢性腎臟病使用條件。

第二型糖尿病病患的治療害健保負擔極大，從2014年到2019年資料分析，第2型糖尿病個案有無做透析的門診健保醫療點數，無透析年花費約5萬元，一旦進入洗腎，花費將飆升至53.2萬元，花費是10倍以上。

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