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健康網》近半失智症可預防！ 醫：控制膽固醇、運動是關鍵

2025/06/17 19:38

醫師表示，運動不只能改善心血管功能，更有益於大腦健康，降低失智風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，運動不只能改善心血管功能，更有益於大腦健康，降低失智風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕守護腦健康，從日常生活做起！恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究點出14項可改變的風險因子，佔整體失智症風險的近50%，其中包括注意低密度脂蛋白（壞膽固醇，LDL）、運動，建議40歲起應固定量測、控制LDL，並養成每週進行150分鐘中等強度運動，以便降低失智風險。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文引述2024年最新Lancet失智症委員會報告指出，14項可改變的風險因子，佔整體失智症風險的近50%，也就是說，一半的失智症，其實可以預防或延後發生，我們並不是無能為力。

想要預防失智症，就要顧好膽固醇。王思恒說明，LDL正式被列為失智症的危險因子。當LDL大於116mg/dL，失智風險顯著升高（HR 1.33），建議40歲起就要開始追蹤、控制LDL。尤其若合併有其他風險，如糖尿病或吸菸，控制LDL的重要性更高。

醫師建議，40歲起就要開始追蹤、控制LDL；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師建議，40歲起就要開始追蹤、控制LDL；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

運動也能強健大腦，王思恒提及，科學界一致認可「運動能有效降低失智風險」，不只是因為改善心血管功能，更因為它對大腦直接有益。首先，運動能提升腦源性神經滋養因子（BDNF），幫助神經修復與新連結生成；再者也能改善胰島素敏感性與腦部葡萄糖利用、減少腦部慢性發炎反應、促進神經新生與突觸可塑性。建議每週進行150分鐘中等強度運動，能顯著降低未來失智風險。

王思恒說，為預防失智症，建議年過40歲後，應定期追蹤LDL數值，並且每週保持規律運動，不論是快走、跑步、游泳都有效。「就如同投資一樣，永遠不嫌晚，但越早開始做，效果越大。」

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