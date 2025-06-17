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健康 > 杏林動態

619器官捐贈日 成大醫院舉辦宣導活動

2025/06/17 19:27

成大醫院器官捐贈移植團隊，與受贈者及各界志工持續推廣器官捐贈移植觀念，讓愛可以延續。（成大醫院提供）

成大醫院器官捐贈移植團隊，與受贈者及各界志工持續推廣器官捐贈移植觀念，讓愛可以延續。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕我國衛福部為持續推廣器官捐贈移植觀念，幫助社會大眾進一步了解器官捐贈，將6月19日訂為「器官捐贈紀念日」，即日起至6月20日，成大醫院在門診大樓一樓大廳舉行「器官捐贈宣導週」活動。

活動現場有介紹器官捐贈者故事、受贈者現身說法感謝捐贈者無私的大愛，讓自己重獲新生、並教導如何線上查詢器捐註記意願以及衛福部線上註記，同時由社工師全程提供專業諮詢及簽署服務，鼓勵民眾參與臉書打卡響應，分享更多愛與希望的感動。

今年器捐日活動主題為「願滿．圓滿」，在每個「心願」的背後，都是另1個生命延續的「圓滿」。成大醫院長年致力器官捐贈勸募及同意書簽署宣導服務，積極推廣社區民眾的生命教育，每年持續響應「全國器官捐贈宣導月」活動，榮獲2024年器官捐贈宣導月優良響應機構獎之醫學中心組最高獎項，與2024年健保卡器捐意願註記南區醫學中心組第1名。

成大醫院舉行器官捐贈日推廣活動，包括院內駐衛警、員工與民眾都響應簽署器捐。（成大醫院提供）

成大醫院舉行器官捐贈日推廣活動，包括院內駐衛警、員工與民眾都響應簽署器捐。（成大醫院提供）

成大醫院社工部持續傳遞大愛捐贈理念，平日於住院大樓2樓天橋大愛區、門診1樓志工服務台、社工部網站等設有多元簽署管道，更結合南山人壽慈善基金會志工，每週於門診區做宣導推廣、並參與院外公益活動。

成醫副院長許志新表示，器官捐贈不僅成全捐贈者幫助他人的心願，也能延續器捐人另一段生命的旅程。透過這樣的生命鏈結，許多捐贈者未盡的志願，可能在受贈者身上得以延續與實現。感謝成醫移植團隊、社工部以及各界善心人士、團體的努力，共同搭起延續生命的橋樑，更向捐贈者與家屬無私的大愛致謝，因為有你們的愛讓我們的生命更寬廣。

成大醫院器官捐贈移植團隊，與受贈者及各界志工持續推廣器官捐贈移植觀念，讓愛可以延續。（成大醫院提供）

成大醫院器官捐贈移植團隊，與受贈者及各界志工持續推廣器官捐贈移植觀念，讓愛可以延續。（成大醫院提供）

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