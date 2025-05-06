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健康網》夏日養生多吃這「2味」 中醫：紓解焦慮、促消化

2025/05/06 07:32

立夏後養生，中醫師建議攝取苦味食物如苦瓜、絲瓜，有助舒緩煩躁焦慮；示意圖。（資料照）

立夏後養生，中醫師建議攝取苦味食物如苦瓜、絲瓜，有助舒緩煩躁焦慮；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5日）進入節氣立夏，是夏天第一個節氣。中醫師王大元指出，天氣將進入高溫多雨的夏季模式，身體常會有股悶熱難以散發，此時節建議首重「養心」，睡眠可晚睡早起，午睡不宜超過半小時。飲食方面，攝取苦味食物如苦瓜、絲瓜，有助舒緩煩躁焦慮；酸味食物如檸檬、草莓除了解渴，也有健胃消食作用。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，夏日豔陽高照、暑濕蒸騰，造成心火過旺，因此大家容易心神不寧、坐立不安或煩躁易怒。《素問·上古大真論》：「精神內守，病安從來？」精神內守，重在養心，夏季養生首重心臟的養護，保持寧靜平淡的心境，對夏季養生極其重要。睡眠應注意「晚睡早起」，午睡以半小時為限。

立夏到底要如何養生呢？王大元指出，按照《禮記·內則》「夏多吃苦」的規則，苦味屬陰，能夠疏泄降濁，炎熱的夏天「吃苦當吃補」，對於心火亢盛引發的煩躁焦慮，有瀉熱安神之效，像是補充苦瓜、絲瓜、芹菜、芥蘭、冬瓜和白蘿蔔等。

另外，汗為心之液，暑熱易耗氣傷津，立夏之後高溫炎熱，大量流汗造成陽脫氣虛、氣喘吁吁，因此立夏以後的飲食原則應以「春夏養陽」為主，補益陽氣，營衛充足，水液才不會因此滲漏洩出。流汗導致水分流失，可來一點酸味食物，如檸檬、草莓、山楂、櫻桃、五味子、青木瓜、果醋，能生津解渴、健胃消食。酸味食物也具有收斂固澀的特性，可以用來治療泄瀉、虛汗。

中醫師提到，酸味食物如檸檬、草莓，除了解渴，也有健胃消食作用；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師提到，酸味食物如檸檬、草莓，除了解渴，也有健胃消食作用；示意圖。（圖取自freepik）

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