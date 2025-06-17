餐飲集團捐「裂隙燈」 北護分院老舊設備汰換上線

「裂隙燈」是眼科診斷不可或缺的重要設備。（台大醫院北護分院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕高階「裂隙燈」是眼科診斷不可或缺的重要設備，但1台價格動輒百萬元，對醫院而言是筆不小的開銷，台大醫院北護分院使用逾10年的裂隙燈已出現老化損耗，原預計最快要到2027年才能編列預算汰換，所幸在多方協助下順利獲捐新型裂隙燈，院方今（17日）舉行捐贈儀式，新設備也已正式投入臨床使用。

看眼科時醫師會請病人坐到一台儀器前、用燈光從不同角度檢查眼睛，這台設備就是「裂隙燈」。北護分院眼科主任林怡瑩指出，角膜病變、白內障、黃斑部病灶等，都能在第一時間看出端倪，但高階裂隙燈價格動輒百萬元，對公立醫院而言汰換並不容易。

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台大醫院北護分院院長詹鼎正坦言，院內原本的裂隙燈已使用10年、機體出現損耗，但受限於公務預算編列時程，最快要到2027年才能更換，有點緩不濟急，所幸在多方牽線下，獲知名餐飲集團「大品國際」實物捐贈一台高階裂隙燈，總價超過百萬元。

此次捐贈來自旗下擁有「麵屋武藏」、「新港茶餐廳」、「山本漢堡排」等品牌的大品國際聯合餐飲集團，由創辦人林進隆董事長主動提出，並強調秉持「取之於社會、用之於社會」理念，透過實際行動支持前線醫療體系。

詹鼎正表示，這次合作也開啟院方與企業合作新模式，未來還會進一步展開ESG合作計畫，包括為萬華地區長者送餐等社區行動，落實醫院作為在地健康守門人的角色。

台大醫院北護分院今（17日）舉行捐贈儀式，獲贈的高階「裂隙燈」正式投入臨床使用。（台大醫院北護分院提供）

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