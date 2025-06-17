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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

全台腸病毒疫情升溫 高雄單週病例上升16％

2025/06/17 19:59

伊科病毒11型與一般腸病毒不同症狀。（高雄市衛生局提供）

伊科病毒11型與一般腸病毒不同症狀。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕衛生福利部疾病管制署今（17）日公布新增2例腸病毒併發重症死亡個案，今年累計4例死亡，其中死亡個案皆為新生兒且感染伊科病毒11型，全國就診人6009人次較上周上升14.3%，高雄市更是上升16.06%，多達542人次就診。

衛生局指出，疾管署今公布國內新增2併發重症死亡案例，此外亦新增1例重症病例為南部新生男嬰，累計今年有7例腸病毒感染併發重症病例，其中6例感染的是伊科病毒11型，有5例是新生兒更造成4例死亡，顯示新生兒感染伊科病毒11型後病情較為嚴重，特別呼籲於流行期間，家中若有新生兒應盡量謝絕訪客，主要照顧者注意個人衛生，做好勤洗手、洗臉、回家後更換衣服，親友也勿對新生兒有抱親等親密接觸，避免疫情傳染。

新生兒感染腸病毒症狀。（高雄市衛生局提供）

新生兒感染腸病毒症狀。（高雄市衛生局提供）

衛生局表示，疾管署第24週（6月8日至14日）最新疫情監測，全國腸病毒健保門急診就診人次累計6009人次，較前一週上升14.3%，其中高雄市就診累計542人次，亦較前一週上升16.06%，整體疫情呈緩升趨勢。

此波新生兒腸病毒感染後會，會出發燒、活動力不佳、食慾降低、心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等敗血症徵候表現，呼籲醫院產房、產後護理之家等高風險場域，以及家中有嬰幼兒民眾要做好感控，新生兒若有嗜睡、意識不清等重症症狀，應儘速到高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立小港醫院6家責任醫院就醫。

高雄6家腸病毒專責醫院。（高雄市衛生局提供）

高雄6家腸病毒專責醫院。（高雄市衛生局提供）

衛生局表示，伊科病毒及克沙奇B型病毒常經由分娩過程、產後母嬰接觸等途徑傳染，請準媽媽們注意自身健康狀況，尤其產前14天應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸等保護措施，減少可能的感染機會。

產前14天至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，在疑似症狀緩解前避免母嬰同室、勿接觸新生兒，家中成人或幼兒應落實使用肥皂勤洗手，如有身體不適應避免接觸新生兒，降低病毒傳播風險。

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