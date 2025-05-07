健康網》買牛奶別再只挑低脂！ 研究：整體飲食更關鍵

研究表示，現在並無實證支持「低脂牛奶較健康」的論點，全脂與低脂牛奶在膽固醇、體重等健康指標上甚至沒有太大的差異；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人買牛奶不敢挑全脂，認為「低脂」才健康。對此，恆新復健科診所醫師王思恒引述1項研究指出，現在並無實證支持「低脂牛奶較健康」的論點，甚至兩者在膽固醇、體重等健康指標上根本沒有太大的差異。研究表示，人們應該關注「整體飲食型態」，而非只在意單一脂肪數字，平時減少高糖、高鹽、高加工食品的攝取更重要。

「低脂乳品較健康」迷思緣起

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，從1980年代開始，許多飲食指南都強調「飽和脂肪（Saturated fatty acid, SFA）」會提升膽固醇、增加心臟病風險，所以在挑選乳製品時，「低脂」就被列為應該選擇的品項。

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王思恒說明，這些研究多半都是短期代謝指標變化（如血脂），並未直接證明全脂乳品會增加中風、心肌梗塞的實際發生率。

新研究：兩者差異極小

王思恒引述最新刊登在《美國臨床營養學雜誌》的研究指出，並沒有實證支持「喝牛奶選低脂較健康」。 觀察性研究顯示，全脂乳品（如牛奶、起司、優格）與心血管疾病的發生率沒有明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還跟「降低心血管風險」有關。

而隨機對照試驗（RCT）則顯示，全脂乳品與低脂乳品在「血壓、膽固醇、體重、血糖控制」等指標上，差異性非常小，甚至沒有差異，起司反而比奶油更有利於控制低密度脂蛋白膽固醇（LDL）。

研究指出，起司、優格等全脂發酵乳品與心血管疾病的發生率沒有明顯正相關，甚至有時還跟降低心血管風險有關；示意圖。（圖取自freepik）

聚焦整體飲食結構是關鍵

王思恒指出，研究的結果有助於我們的核心飲食觀念改變，不能再只看「單一營養素」。傳統的觀點認為，飽和脂肪就是壞的，但新的觀點重在整體飲食結構（Food matrix）。也就是說，我們不需再對牛奶含有幾公克的飽和脂肪斤斤計較，比起擔心全脂乳品，平時減少高糖、高鹽、高加工食品的攝取更重要。

研究表示，像牛奶、起司、優格，除了含有油脂外，還有蛋白質、鈣、益生菌、乳脂球膜、極性脂質等營養素，這些都會一起影響膽固醇代謝、發炎反應、腸道菌相及飽足感，因此，飲食上聚焦整體型態最為關鍵。

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