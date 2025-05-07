自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

健康網》買牛奶別再只挑低脂！ 研究：整體飲食更關鍵

2025/05/07 06:30

研究表示，現在並無實證支持「低脂牛奶較健康」的論點，全脂與低脂牛奶在膽固醇、體重等健康指標上甚至沒有太大的差異；示意圖。（圖取自freepik）

研究表示，現在並無實證支持「低脂牛奶較健康」的論點，全脂與低脂牛奶在膽固醇、體重等健康指標上甚至沒有太大的差異；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人買牛奶不敢挑全脂，認為「低脂」才健康。對此，恆新復健科診所醫師王思恒引述1項研究指出，現在並無實證支持「低脂牛奶較健康」的論點，甚至兩者在膽固醇、體重等健康指標上根本沒有太大的差異。研究表示，人們應該關注「整體飲食型態」，而非只在意單一脂肪數字，平時減少高糖、高鹽、高加工食品的攝取更重要。

「低脂乳品較健康」迷思緣起

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，從1980年代開始，許多飲食指南都強調「飽和脂肪（Saturated fatty acid, SFA）」會提升膽固醇、增加心臟病風險，所以在挑選乳製品時，「低脂」就被列為應該選擇的品項。

王思恒說明，這些研究多半都是短期代謝指標變化（如血脂），並未直接證明全脂乳品會增加中風、心肌梗塞的實際發生率。

新研究：兩者差異極小

王思恒引述最新刊登在《美國臨床營養學雜誌》的研究指出，並沒有實證支持「喝牛奶選低脂較健康」。 觀察性研究顯示，全脂乳品（如牛奶、起司、優格）與心血管疾病的發生率沒有明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還跟「降低心血管風險」有關。

而隨機對照試驗（RCT）則顯示，全脂乳品與低脂乳品在「血壓、膽固醇、體重、血糖控制」等指標上，差異性非常小，甚至沒有差異，起司反而比奶油更有利於控制低密度脂蛋白膽固醇（LDL）。

研究指出，起司、優格等全脂發酵乳品與心血管疾病的發生率沒有明顯正相關，甚至有時還跟降低心血管風險有關；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，起司、優格等全脂發酵乳品與心血管疾病的發生率沒有明顯正相關，甚至有時還跟降低心血管風險有關；示意圖。（圖取自freepik）

聚焦整體飲食結構是關鍵

王思恒指出，研究的結果有助於我們的核心飲食觀念改變，不能再只看「單一營養素」。傳統的觀點認為，飽和脂肪就是壞的，但新的觀點重在整體飲食結構（Food matrix）。也就是說，我們不需再對牛奶含有幾公克的飽和脂肪斤斤計較，比起擔心全脂乳品，平時減少高糖、高鹽、高加工食品的攝取更重要。

研究表示，像牛奶、起司、優格，除了含有油脂外，還有蛋白質、鈣、益生菌、乳脂球膜、極性脂質等營養素，這些都會一起影響膽固醇代謝、發炎反應、腸道菌相及飽足感，因此，飲食上聚焦整體型態最為關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中