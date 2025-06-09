因車禍造成右側肋骨連枷胸 透過連枷胸達文西手術縮小傷口

杜承哲醫師用鈦金屬骨板固定在肋骨斷裂處下方（澄清醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位33歲因車禍造成右側肋骨第4、5、6、7節多處斷裂，屬連枷胸的患者，過去都未有人使用達文西手臂手術，若用傳統手術多從側胸劃開15至20公分傷口進行手術，若是內視鏡微創手術，內視鏡難免出現不穩與視角的侷限，而患者自費由澄清醫院中港院區胸腔外科主任杜承哲則用台灣創新連枷胸達文西手臂手術的術式，成功完成手術，不但縮小傷口且降低術後疼痛。

達文西手臂輔助手術已耳熟能詳，杜承哲運用達文西手臂既有器械，為兩位多根肋骨斷裂的連枷胸患者，成功完成鈦金屬目前已著手進行論文撰寫，與世界上的醫師分享新的術式。

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杜承哲指出，由於目前達文西手臂器械並未有針對連枷胸患者進行鈦金屬骨板固定特殊手術的專用器械，必須參考外國醫師相似的手術案例發表，也須設計全新的切口位置和適合的器械，手術極具開創性和挑戰性。

杜承哲表示，該患者肋骨斷裂處共開4個1~1.5公分小傷口，運用達文西手臂既有器械進行手術，由於達文西內視鏡可穩定並超越肉眼放大10倍的4K視覺回饋，更容易深入狹窄、刁鑽的人體結構，最關鍵的是，透過可以任意旋轉角度的機械手臂手腕，可以服貼的將四片鈦金屬骨板固定在斷裂處的下方，成功完成手術。

杜承哲表示，達文西技術的發展潛力無窮，也可以應用在肋骨骨折手術，傳統手術需要大範圍的切開長達15-20公分傷口，如果能借助達文西系統，傷口可以縮小很多，減少肌肉組織破壞，降低術後疼痛和感染的併發症，也不會留下長長的開刀疤痕。

杜承哲指出，他用自己運用達文西手臂輔助手術的經驗，在挑戰達文西的潛能，希望這項新技術能夠分想給國內的醫師，讓病人能獲得更新更安全的多處肋骨骨折嶄新手術方法。

澄清醫院中港院區胸腔外科主任杜承哲，使用達文西手臂來為連枷胸患者進行手術。（澄清醫院提供）

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