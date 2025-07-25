正確理解鼻胃管 病友、家屬良善選擇

▲使用鼻胃管可以減少直接經口餵食造成的吸入性肺炎，但更換及美觀問題也常讓患者及家屬猶豫不決；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

年過80的陳媽媽患有巴金森病多年，近年來已無法行走，女兒陳小姐負責餵食、洗澡等照顧皆相當費力，去年聘雇外籍看護後，壓力減輕許多。然而吞嚥困難的問題依舊難解，因此日前到門診諮詢。

我試圖跟陳媽媽溝通，但是她的言語的功能明顯退化，即使出聲，也難以辨識，甚至一出口就會流口水。我請她雙手舉高，或者拍拍手，希望透過簡單的指令，確認她的理解力是正常的。因此當她雖然緩慢但是也如實照做時，我覺得至少可以雙向溝通。

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陳小姐說：「就算小口小口地餵，但媽媽還是經常嗆咳。」我因此提及使用鼻胃管：「如果考慮置入鼻胃管，可以減少餵食嗆咳的問題。雖然國外多半是做胃造口的手術，不過台灣鼻胃管的使用較為普遍。」

插鼻胃管與氣管插管 完全不同

陳小姐聽到是要放管子，聯想到插管，立刻拒絕：「我和媽媽很早就討論過，如果要插管的話，那麼寧願不要，到時候拔不了更痛苦。」我拿出了實際使用的鼻胃管說明，她才理解到插鼻胃管跟氣管插管是完全不同的。

復健訓練 有機會脫離鼻胃管

使用鼻胃管可以掌控水分、營養、藥物的吸收，減少直接經口餵食造成的吸入性肺炎，但長期使用會有更換或美觀的問題。日前衛福部提出減少鼻胃管使用，以維護病人外觀尊嚴的問題確實也很重要，因為不少病人在度過急性期之後，經過語言治療師的復健訓練，有相當的比例能夠成功脫離鼻胃管。

我對陳小姐說：「鼻胃管的使用既安全又有彈性，既然眼前有這樣照顧問題，不如先放一些時日，也同時在復健科做吞嚥訓練，而鼻胃管灌的狀況下，也是可以經口進食的。如果病情繼續惡化，我們就得要思考長期使用的必要性或是胃造口的可能。如果擔心外觀，現在也有兩段式的管路，戴上口罩就更看不出來了。」

病人與家屬對於鼻胃管的理解，必然與醫師或護理師有落差，醫病雙方討論，釐清問題點後做決定，或許對病人及家屬是最好的選擇。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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