健康網》「脂肪便」只是吃太油？ 專家揭3大警訊勿輕忽

專家說，高油飲食可能造成短期糞便油膩，但若長期出現脂肪便，則可能與胰臟功能不良、膽囊或膽道阻塞、小腸吸收異常等健康相關；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食吃下過多油脂，可能導致糞便脂肪含量增加，但出現脂肪便的原因卻不僅止於此。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，脂肪便（Steatorrhea）是指糞便中含有異常高量的脂肪，外觀通常油亮浮在水面；顏色淡、灰白或帶黃；難以沖掉有惡臭；伴隨泡沫或體積增大。出現脂肪便的原因不一，但可能與胰臟功能不良、膽囊或膽道阻塞、小腸吸收異常等健康警訊有關，若情況長期如此，或伴隨其他不適症狀，建議應進一步就醫檢查。

胰臟、膽囊、小腸健康恐出問題

洪泰雄指出，雖然高油飲食可能造成短期糞便油膩，但長期出現脂肪便，則可能暗示身體有以下問題：

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●胰臟功能不良：胰臟分泌胰脂酶，是分解脂肪的關鍵酵素。若胰臟發炎、纖維化或有腫瘤，會導致酵素分泌不足，造成脂肪無法分解，油脂隨糞便排出，形成脂肪便。

●膽囊或膽道阻塞：膽汁是幫助脂肪乳化的重要物質，若膽管堵塞或膽結石，膽汁無法正常分泌，脂肪吸收會受影響。

●小腸吸收異常：如乳糜瀉（Celiac disease）或克隆氏症等，也可能導致脂肪吸收不良。

專家表示，除胰臟發炎外，若膽管堵塞或膽結石，或罹患乳糜瀉、克隆氏症等，均可能導致脂肪吸收不良，以致出現脂肪便；情境照。（圖取自shutterstock）

胰臟發炎造成脂肪便3影響

洪泰雄指出，胰臟負責分泌多種消化酵素，其中胰脂酶（lipase）是分解食物中脂肪的主要酵素。一旦胰臟發炎時，不論急性或慢性，則會有以下影響，包括：出現酵素分泌下降，脂肪無法被有效分解與吸收；脂肪通過腸道時被原封不動地排出；尤其在慢性胰臟炎或胰臟癌末期，會造成長期脂肪便現象。

6大症狀應高警覺就醫檢查

哪些症狀須提高警覺？洪泰雄說，若你或病患出現大便持續浮油或呈油脂狀，沖不掉；消化不良、腹脹、食慾差；體重無故下降；上腹疼痛，特別是偏左上腹部位；背痛；血糖不穩等情況，建議應儘速就醫檢查胰臟或消化系統，並做進一步檢查，如糞便脂肪檢查（Fecal fat test）、腹部超音波、電腦斷層（CT）；胰臟酵素檢測（胰脂酶、胰蛋白酶）；腸胃鏡或核磁共振。

洪泰雄建議，若有脂肪便現象，切勿自行補充酵素或油脂，應就醫診斷確切原因。飲食方面可減少油炸、動物性油脂；選擇中鏈脂肪酸，如椰子油、MCT Oil較易吸收；避免過多糖分、精緻澱粉，減輕胰臟負擔；補充水溶性維生素，因A、D、E、K等脂溶性維生素易流失。

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