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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「脂肪便」只是吃太油？ 專家揭3大警訊勿輕忽

2025/07/25 10:31

專家說，高油飲食可能造成短期糞便油膩，但若長期出現脂肪便，則可能與胰臟功能不良、膽囊或膽道阻塞、小腸吸收異常等健康相關；情境照。（圖取自freepik）

專家說，高油飲食可能造成短期糞便油膩，但若長期出現脂肪便，則可能與胰臟功能不良、膽囊或膽道阻塞、小腸吸收異常等健康相關；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飲食吃下過多油脂，可能導致糞便脂肪含量增加，但出現脂肪便的原因卻不僅止於此。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，脂肪便（Steatorrhea）是指糞便中含有異常高量的脂肪，外觀通常油亮浮在水面；顏色淡、灰白或帶黃；難以沖掉有惡臭；伴隨泡沫或體積增大。出現脂肪便的原因不一，但可能與胰臟功能不良膽囊或膽道阻塞小腸吸收異常等健康警訊有關，若情況長期如此，或伴隨其他不適症狀，建議應進一步就醫檢查。

胰臟、膽囊、小腸健康恐出問題

洪泰雄指出，雖然高油飲食可能造成短期糞便油膩，但長期出現脂肪便，則可能暗示身體有以下問題：

胰臟功能不良：胰臟分泌胰脂酶，是分解脂肪的關鍵酵素。若胰臟發炎、纖維化或有腫瘤，會導致酵素分泌不足，造成脂肪無法分解，油脂隨糞便排出，形成脂肪便。

膽囊或膽道阻塞：膽汁是幫助脂肪乳化的重要物質，若膽管堵塞或膽結石，膽汁無法正常分泌，脂肪吸收會受影響。

小腸吸收異常：如乳糜瀉（Celiac disease）或克隆氏症等，也可能導致脂肪吸收不良。

專家表示，除胰臟發炎外，若膽管堵塞或膽結石，或罹患乳糜瀉、克隆氏症等，均可能導致脂肪吸收不良，以致出現脂肪便；情境照。（圖取自shutterstock）

專家表示，除胰臟發炎外，若膽管堵塞或膽結石，或罹患乳糜瀉、克隆氏症等，均可能導致脂肪吸收不良，以致出現脂肪便；情境照。（圖取自shutterstock）

胰臟發炎造成脂肪便3影響

洪泰雄指出，胰臟負責分泌多種消化酵素，其中胰脂酶（lipase）是分解食物中脂肪的主要酵素。一旦胰臟發炎時，不論急性或慢性，則會有以下影響，包括：出現酵素分泌下降，脂肪無法被有效分解與吸收；脂肪通過腸道時被原封不動地排出；尤其在慢性胰臟炎或胰臟癌末期，會造成長期脂肪便現象。

6大症狀應高警覺就醫檢查

哪些症狀須提高警覺？洪泰雄說，若你或病患出現大便持續浮油或呈油脂狀，沖不掉；消化不良、腹脹、食慾差；體重無故下降；上腹疼痛，特別是偏左上腹部位；背痛；血糖不穩等情況，建議應儘速就醫檢查胰臟或消化系統，並做進一步檢查，如糞便脂肪檢查（Fecal fat test）、腹部超音波、電腦斷層（CT）；胰臟酵素檢測（胰脂酶、胰蛋白酶）；腸胃鏡或核磁共振。

洪泰雄建議，若有脂肪便現象，切勿自行補充酵素或油脂，應就醫診斷確切原因。飲食方面可減少油炸、動物性油脂；選擇中鏈脂肪酸，如椰子油、MCT Oil較易吸收；避免過多糖分、精緻澱粉，減輕胰臟負擔；補充水溶性維生素，因A、D、E、K等脂溶性維生素易流失。

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