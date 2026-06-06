竹南健康篩檢逾千人！肝基會攜手公益平台守護苗栗鄉親

肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮竹南高中進行保肝抽血及腹超活動，參與民眾踴躍。（肝基會提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕肝病防治學術基金會（簡稱肝基會）與「把愛找回來」公益募款平台合作，今（6）日上午於苗栗縣竹南鎮竹南高中學生活動中心，舉辦免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動，吸引逾1千人參與，守護苗栗鄉親的健康。

肝基會與7-ELEVEN合作超過20年，透過門市零錢捐的支持，將醫療資源帶入鄉鎮與基層行政區，累計服務已逾25萬人次。今天上午攜手苗栗縣政府衛生局、竹南鎮公所、竹南鎮衛生所與為恭紀念醫院，於竹南高中學生活動中心共同舉辦篩檢，吸引超過1千人參與，除提供成人健檢、B/C型肝炎及癌症指數篩檢外，更加碼200人腹部超音波檢查。

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肝基會肝病篩檢執行長劉泮甫醫師指出，肝病堪稱本土病，雖C肝已有新藥可治癒、B肝能透過藥物控制，但全台每年仍有約7千人死於肝癌、4千人死於肝硬化，肝基會響應政府消除肝病，推廣「今年超了沒」全民腹超運動。

劉泮甫說明，腹部超音波不僅是早期發現肝癌的最佳工具，還能一併檢查膽囊、腎臟、胰臟及脾臟等器官，建議肝硬化患者應每3個月追蹤一次，B、C肝帶原者應每半年接受一次檢查，而40歲以上民眾每年也至少應進行一次腹部超音波篩檢。

活動現場也安排專業護理人員協助解說報告，若民眾篩檢結果異常需進一步轉診，肝基會將與竹南鎮衛生所合作提供後續就醫諮詢與轉介，同時針對經濟弱勢族群，肝基會亦備有健肝基金。

肝基會表示，除了今天竹南場次，日前也在造橋、頭份辦理，今年在苗栗3場已破2千人次，保肝篩檢列車將持續深入各縣市鄉鎮。其中透過 7-ELEVEN 門市募得的小額零錢捐，是推動偏鄉篩檢、服務基層「肝苦人」的核心動力來源。民眾除了利用全台 7-ELEVEN 門市進行隨手零錢捐款外，也可透過手機OPENPOINT APP 線上捐款，或利用 ibon 便利生活站公益捐贈。

民眾進行腹部超音波檢查。（肝基會提供）

民眾進行免費抽血篩檢。（肝基會提供）

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