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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》外食3陷阱是「慢性傷心劑」 營養師列護心食材

2025/07/25 06:31

營養師指出，奇異果富含鉀，能幫助放鬆血管、調節血壓；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，奇異果富含鉀，能幫助放鬆血管、調節血壓；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據衛生福利部國民健康署2023年公布的資料顯示，心臟病連年穩居台灣死因第2。對此，營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，我們吃進去的鹽、油、糖，可能都在默默傷害心臟；想要保護心臟健康，要攝取含鎂與鉀的燕麥、南瓜子、毛豆、奇異果；含Omega-3的鮭魚、核桃等；以及含膳食纖維的海藻類、蕈菇類。

薛曉晶強調，台灣心臟病不是老人專利，已悄悄成為每個家庭都該擔心的健康警訊。據國健署2023年公布的資料顯示，心臟病除了多年穩居台灣10大死因第2名外，更令人警覺的是，發病年齡逐年下修，從中老年人延伸到40歲以下的上班族與年輕族群。她表示，很多人以為心臟病是壓力大、運動少、家族遺傳的問題，但事實上，「吃錯東西、吃不夠營養」才是最日常、也最容易被忽略的心臟殺手。

外食關鍵營養少 恐成傷心元凶

薛曉晶說，台灣人每日平均攝取的鹽分，是建議量的2倍以上，像是外食、加工食物，隱藏許多鈉、糖、油，正悄悄偷走我們的健康。她強調，這些看不見的陷阱，雖然不會讓人馬上發病，但卻會默默讓血壓升高、血脂惡化、心律不整愈來愈頻繁。

●滷味、火鍋湯底：高鹽陷阱。

●甜點、早餐玉米片：血糖飆升的幫凶。

●炸物、奶油醬料：壞油吃過量。

營養師表示，奶油醬料是外食常見風險，其中可能隱含大量壞油；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，奶油醬料是外食常見風險，其中可能隱含大量壞油；示意圖。（圖取自freepik）

薛曉晶指出，想要保護心臟，就要攝取鎂與鉀、Omega-3、膳食纖維等營養素，但國人卻大多攝取不足：

鎂、鉀助調節血壓

2024年刊登在《Food Science & Nutrition》的系統性回顧指出，鎂參與300多種酵素反應，能幫助心律穩定與血管舒張，是維持心臟跳動節奏的重要關鍵；同年刊登在《Scientific Reports》的研究也發現，高血壓族群中鎂與鉀攝取量不足者，其血壓控制表現較差。

此外，2020年刊登在《Kidney Medicine》的研究分析腎臟病與高血壓風險時，進一步指出高鉀飲食有助於調節血壓、放鬆血管、促進鈉排出，是天然的「護心營養素」，尤其植物性來源更具優勢。

薛曉晶表示，這些研究都說明了心臟疾病患者日常應強化礦物質營養素攝取，特別是鎂與鉀的充足補充。含鉀食物來源有香蕉、奇異果、毛豆、紅豆、菠菜、地瓜、酪梨；含鎂食物來源有燕麥、南瓜子、全穀類、深綠色葉菜、黑巧克力、無糖豆漿。

Omega-3 心臟潤滑劑

薛曉晶說，並不是只有高膽固醇才會傷心臟，其實，缺乏好的脂肪才是讓心臟發炎的隱性風險。

2025年刊登於《European Journal of Epidemiology》的研究，針對VITAL研究數據進行回顧性分析，指出補充Omega-3脂肪酸對心臟病高風險族群（如糖尿病、高血壓、平時魚類攝取少者）特別有效，能降低冠心病的發生率；同年，中國1篇發表於《Frontiers in Nutrition》的大規模研究也指出，缺乏Omega-3是缺血性心臟病的重要可逆因子，對老年男性的影響尤其顯著。

也就是說，Omega-3脂肪酸不只對腦部與眼睛好，更是心血管健康不可缺少的「潤滑劑」。想攝取足夠的Omega-3除了補充魚油外，鮭魚、亞麻籽油、核桃、鯖魚都能吃出潤心脂質。

營養師分享，核桃含有Omega-3脂肪酸，不只顧腦護眼，還能護心；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，核桃含有Omega-3脂肪酸，不只顧腦護眼，還能護心；示意圖。（圖取自freepik）

膳食纖維 降膽固醇、抗發炎

薛曉晶提到，很多人以為纖維只是幫助排便，但並非如此。根據2024年刊登在《Food Science & Nutrition》的研究指出，高纖維飲食能有效降低壞膽固醇（LDL）、調節血糖並減少體內慢性發炎反應。

2021年，刊登於《Journal of Health, Population and Nutrition》的研究針對馬來西亞成人族群進行調查，也證實高膳食纖維攝取與血壓、血脂、BMI皆呈負相關。

換句話說，每日攝取足量膳食纖維，是穩定三高、預防心臟病的重要起點。可補充全穀類（糙米、紅藜）、豆類（紅豆、黑豆）、海藻類、蕈菇類（黑白木耳）。這些食材不僅讓人有飽足感，更能穩住膽固醇、血糖及心臟節奏。

1日護心營養餐盤

●早餐：燕麥＋核桃＋香蕉豆漿（含鎂＋鉀＋纖維）。

●午餐：五穀飯＋毛豆炒雞絲＋炒菠菜＋紅豆湯（含鎂＋鉀＋纖維）。

●下午點心：奇異果＋原味堅果＋亞麻籽優格（Omega-3＋鉀）。

●晚餐：炙燒鮭魚＋燙青江菜＋地瓜＋黑木耳（Omega-3＋鉀＋纖維）。

最後，薛曉晶提醒，除了吃對食物，也要把握3個生活原則：足量攝取保護性營養避開高鹽高油高糖加工食物搭配規律作息與壓力管理，才能讓這些營養發揮最大功效。

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