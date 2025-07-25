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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

老農頂烈日耕種昏倒40多分鐘 竟是「小中風」

2025/07/25 09:39

大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠說，患者右中大腦動脈有阻塞著徵象。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院神經內科醫師張峻誠說，患者右中大腦動脈有阻塞著徵象。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕近日氣溫飆高，台中一名70多歲的老翁，日前被人發現昏倒在田裡，救護車緊急將他送醫，抽血檢查發現他輕微脫水，昏迷了40多分鐘，醫師發現他的右邊大腦動脈血流量不足，有阻塞的徵兆，研判可能沒有及時補充水分，導致血壓上升、血液黏稠度增加，產生「暫時性大腦缺血發作」，算是「小中風」。

大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，老翁被救護車送到急診時，人已經清醒，醫護人員檢查血壓、脈搏、呼吸、體溫都正常，不過四肢無力，老翁自述，他下午到田裡工作，流了很多的汗，突然間昏倒整個人倒地，等到有意識時，人已經被送往醫院的路上。

張峻誠指出，老翁做核磁共振詳細檢查，發現他的血管狀態不好，腦部疑似之前中風過，而且右中大腦動脈有阻塞的現象，明顯流血量不足，屬於中風的前兆，推斷老翁在田裡工作時，大量的脫水，血液濃稠度提高造成暫時性大腦缺血，補充水分後才甦醒，事後給予預防中風的藥物，預防血管阻塞。

「暫時性腦缺血與中風相似，通常24小時內恢復正常。」張峻誠說，夏天容易流汗、導致水分過度流失，讓血液變得黏稠而堵塞血管，雖然暫時性腦缺血，不會對腦部造成永久性的傷害，卻是中風的前兆，更是危險因子，發作愈頻繁，日後發生永久性嚴重的中風機率愈高。

張峻誠表示，暫時性腦缺血症狀包括突然的臉、手腳感到無力或麻木、突然視力改變、說不出話、身體難以平衡等，有三高、心血管疾病的人是高危險群，雖然是暫時性、很快便恢復，但一定要提高警覺，如果中風症狀拖延很久沒恢復，又沒有及時到醫院就醫，把握3小時內的黃金搶救期，恐怕就會留下後遺症。

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