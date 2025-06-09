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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

血壓飆難控制 腎臟交感神經阻斷術幫「減壓」

2025/06/09 09:49

中醫大新竹附醫內科系副院長、心臟內科醫師劉俊廷利用RDN手術，給頑固型高血壓患者新解方。（記者黃美珠攝）

中醫大新竹附醫內科系副院長、心臟內科醫師劉俊廷利用RDN手術，給頑固型高血壓患者新解方。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕1名年約40歲男子因反覆頭痛、頭暈、胸悶、喘氣，經檢查確診為頑固型高血壓，降血壓藥已吃到6種，但血壓卻難有效控制。此外，因男子害怕藥物副作用還自行停藥，導致血壓一度飆至231/160mmHg，導致劇烈頭痛、噁心、幾近昏厥，險些中風。經溝通後，自費接受「腎臟交感神經阻斷術」（Renal Denervation,RDN）終於讓血壓顯著回穩，藥物也得以減少1-2顆，猶如重獲新生。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟內科醫師劉俊廷說，高血壓成因部分跟交感神經系統過度活化有關，而腎臟在血壓調控中就扮演重要角色。當患者服用3種以上降血壓藥物仍無法達標時，就算頑固型高血壓。

劉俊廷說明，「RDN」治療是讓病人全身麻醉後，用導管從鼠蹊部動脈進入，以高頻率電波熱能精準阻斷腎動脈外圍的交感神經，降低其活性，以穩定血壓。前後僅需1-2小時，術後隔天就能出院。不僅適用於頑固型高血壓患者，對部分服藥意願不高或有困難的中度高血壓患者也可能有幫助。

中醫大新竹附醫表示，RDN利用高頻率電波熱能精準阻斷腎動脈外為的交感神經，降低其活性，以穩定血壓。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫表示，RDN利用高頻率電波熱能精準阻斷腎動脈外為的交感神經，降低其活性，以穩定血壓。（中醫大新竹附醫提供）

此外，RDN對腎功能沒有不良影響；術後還可望減少1-2種降壓藥物的使用，有助提升血壓控制效果，降低心臟病、中風等併發症風險。

劉俊廷說，最新的長期追蹤報告顯示，RDN的手術效果至少可維持9-10年，降血壓效果雖因人而異，但就門診血壓測量值來説，收縮壓平均降低約15-20mmHg，舒張壓平均降低約7-10mmHg。

劉俊廷提醒，持續性高血壓會對腦部、心臟、腎臟以及血管造成嚴重損害，顯著增加中風、心臟病以及洗腎的風險。除了藥物治療，也需做好良好的生活型態調整，包括：減重、規律運動、節制飲酒，以及採取得舒飲食（DASH飲食），也就是增加蔬菜、水果跟富含高鉀食物的攝取，都有助血壓控制。

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