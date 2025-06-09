守護健康 屏縣檢驗中心連6年獲衛福部考評第1

屏東縣檢驗中心致力推動全方位食安檢驗服務。（資料照，屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府成立的屏東縣檢驗中心，致力推動全方位食安檢驗服務，2019至2024年度連續6年，獲衛福部食品藥物管理署考評的檢驗業務分組第一名。

屏東縣檢驗中心主任張菊香表示，檢驗中心致力推動全方位的食安檢驗服務，自2023年起更成為衛福部食藥署的水產品專責實驗室。連續獲得分組第一名榮譽，充分證明在檢驗品質、技術能力、執行中央聯合分工計畫、論文研究及檢驗成果等各方面均獲得高度肯定，中心將持續爭取相關檢驗設備經費並不斷精進檢驗技術，全力以赴，為縣民的健康把關。

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屏東縣政府衛生局局長張秀君進一步指出，檢驗業務考評表現卓越獎對檢驗人員來說是很大的鼓舞與肯定，期許檢驗中心同仁繼續提升各項專業職能，並加強跨局處間的檢驗合作，為食品安全嚴格把關，建構屏東成為食安無虞的希望城市。

為讓檢驗自己來，屏東縣政府2017年整合衛生局、環保局檢驗資源，成立屏東縣檢驗中心，設於衛生局4樓，檢測範圍涵括農漁產品檢驗、食品檢驗、酒品檢驗、臨床公共衛生檢驗、環境檢驗等，大幅縮短檢驗時間。

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