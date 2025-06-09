東亞第一！9月起國中男生公費接種HPV疫苗 9萬人受益

國健署今年9月起擴大提供國二男生公費接種HPV疫苗，預估約9萬人可受益。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕人類乳突病毒（HPV）是女性子宮頸癌、男性口咽癌的風險因子，國內最新研究發現，約50人中就有一人口咽部帶有HPV。頭頸外科醫師強調，感染HPV不一定會生病，也不必然造成癌症，但接種疫苗是最重要的預防手段；國健署也將從今年9月起擴大提供國二男生公費接種HPV疫苗，預估約9萬人可受益。

衛福部國民健康署長吳昭軍指出，世界衛生組織（WHO）以2030年清除子宮頸癌為目標，建議各國15歲以上女性HPV疫苗接種率達9成以上，並希望推廣男性HPV疫苗接種，我國自2018年提供國中女生公費疫苗，近年國中女生接種率已達9成，今年9月起將進一步將國中男生納入公費疫苗範圍。

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吳昭軍指出，今年首度開放國中男生接種HPV疫苗，預估國二男生施打率為8至9成。（記者林志怡攝）

吳昭軍表示，今年首度開放國中男生接種HPV疫苗，預估國二男生施打率為8至9成，約有8至9萬人，國中女生HPV疫苗接種率則希望維持9成以上，預估有9萬人接種，總計約18萬人受益，相關預算總計約4.7億元，採購流程都已經完成，也會確保符合公費資格者想打都能打得到。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，HPV疫苗是世界上公認最安全的疫苗，我國大規模接種以來也沒有任何嚴重副作用出現，日本「痛痛女孩」事件後來也被研判為心因性反應，就像有些人會暈血一樣，和疫苗本身無關，民眾可以放心接種。

此外，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人指出，約8成的人終其一生曾經感染過HPV，我國研究團隊近年調查我國18歲以上健康成年男女，透過深喉漱口，發現男性口咽部HPV盛行率約2.1%、女性約1.6%，全體盛行率則落在1.9%，相關研究成果上週也已發表於頭頸腫瘤重要期刊「口腔腫瘤學」。

婁培人強調，雖然感染HPV不一定會生病，生病也不一定得癌症，但生活中很難完全避免接觸到病毒，接種疫苗是重要的自我保護手段，近年來頭頸癌中的口咽癌患者，與HPV感染有關的比例已攀升到3成，推估目前已成長至5成左右，若不採取任何措施，未來恐持續攀升。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則提到，過去基金會調查發現，許多家長認為，男性比較不會感染HPV，且感染後的風險與疾病也比較不嚴重，因此不太需要接種疫苗，加上過去公費HPV疫苗僅限於女性，許多家長有似是而非的觀念，未來相關單位讓家長知道男女都要接種HPV疫苗的重要性。

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