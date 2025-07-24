「蛋蛋緊緊」竟是癌症擴散！醫：50+男性定期檢查守健康

一名5旬男坐下時總感覺「蛋蛋緊緊的」，就醫時竟已是第四期攝護腺癌，癌細胞已擴散到其他部位。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「PSA高一點應該只是發炎啦！」74歲的蔡先生回憶，55歲健檢時發現PSA（攝護腺特異抗原）數值略高，卻未進一步追蹤，4年後因每次坐下都覺得「蛋蛋緊緊的」，就醫時竟已是第四期攝護腺癌，癌細胞擴散至肝、肺與骨骼，影像宛如「滿天星」。

所幸蔡先生積極配合治療，從電療、荷爾蒙針劑到手術皆未缺席，病情一度穩定。後續雖進展為「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，經PSMA正子造影檢查確認可接受精準放射標靶治療，施打後疼痛顯著改善，精神與作息也恢復正常，甚至重返球場，在高球賽中奪下團體冠軍。讓他直呼，PSA檢查不能等有症狀才做，早一步發現，才真的能救命！

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根據最新癌症登記資料，攝護腺癌為台灣男性癌症發生率第3名，2022年新增逾9千例，年增率居十大男性癌症之首。泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，攝護腺癌早期幾乎無症狀，許多患者發現時已屬晚期，加上目前PSA檢查尚未納入健保常規篩檢，不少50歲以上高風險族群因此錯過早期診斷機會。

「很多人以為排尿不順、夜尿多只是老化，其實可能是癌症警訊。」基隆長庚醫院院長吳俊德提醒，攝護腺癌好發於60歲以上男性，若能在第一至第三期診斷，五年存活率可達九成，若延至第四期，不僅存活率驟降至五成以下，還可能因骨轉移導致劇烈疼痛、行動受限。

吳俊德指出，治療方式須依個別病況調整，晚期患者多以荷爾蒙療法抑制雄性素來控制病情，即使轉移者也有近五成五年存活率，但若進展為「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，存活率恐降至15%，治療相對棘手，不過目前國內外治療指引已納入精準放射標靶療法與PARP抑制劑，提供晚期患者更多選擇。

和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀補充，近年研究顯示逾八成攝護腺癌細胞具有PSMA抗原，透過正子掃描可確認病灶位置，若呈陽性，就可考慮精準放射標靶療法，有效集中藥效、降低副作用。

查岱龍呼籲，台灣應比照美國推行PSA定期檢查，美方已成功將第四期確診率壓低至5%，而台灣仍有近3成患者發現時即為晚期，呼籲政府應儘早推動PSA定期篩檢政策，也符合「健康台灣」降低癌症死亡率的政策方向。

和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀、基隆長庚紀念醫院院長吳俊德、泌尿科醫學會理事長查岱龍、病友蔡先生（左至右）分享攝護腺癌治療。（記者邱芷柔攝）

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