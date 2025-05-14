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健康 > 杏林動態

國際扶輪攜手捐贈120萬元牙科設備 助桃園憨兒提升口腔照護品質

2025/05/14 14:55

中壢北區扶輪社主辦捐贈計劃，幫助「真善美家園」汰換升級牙科診間設備。（記者黃政嘉攝）

中壢北區扶輪社主辦捐贈計劃，幫助「真善美家園」汰換升級牙科診間設備。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕國際扶輪基金會全球獎助金支持真善美社會福利基金會進行「真善美家園牙醫設備更新計畫 」，今（14）天啟動捐贈揭牌儀式，台灣國際扶輪3501地區與韓國3750地區共同贊助，捐贈約台幣120萬元，協助桃園老憨兒專責機構「真善美家園」全面汰換牙科設備，提升中重度心智障礙者與周邊社區的口腔照護品質。

中壢北區扶輪社主辦捐贈計劃，韓國平澤中央扶輪社協辦，並由中壢南星、龍潭、中壢鎮南網路及板橋北區扶輪社共同合作贊助，汰換升級「真善美家園」牙科診間，包含牙科診療台、空壓機、洗牙機等硬體設備，以及木作装潢、空間優化。

中壢北區扶輪社長楊美玲表示，一般牙科診所硬體資源再好，不見得懂得如何安撫憨兒看診情緒，在諮詢專家、探查下，了解真善美家園的憨兒照護服務西當優質，因此藉扶輪人的捐款協助，並通過國際扶輪基金會的核准，完成牙醫設備更新計劃。

國際扶輪3501地區總監周玉庭表示，3501地區在南桃園、新竹、苗栗的服務範圍，含真善美家園在內，已協助更新8座牙醫診療室，更新後的診間，不僅提升院內中重度身障者的看診品質與舒適度，更進一步擴大對社區的服務範圍，以真善美家園為例，開放周邊8個里的低收戶、長輩里民，透過里長引薦使用，包括牙科保健諮詢與診療服務。

桃市府社會局長陳寶民、衛生局長賈蔚、桃園市牙醫師公會前理事長簡志成也出席揭牌儀式，真善美社福基金會董事長謝秀琴也頒贈感謝狀給各扶輪社，現場氣氛溫馨。

真善美社福基金會董事長謝秀琴（左）頒贈感謝狀給國際扶輪3501地區總監周玉庭（右）。（記者黃政嘉攝）

真善美社福基金會董事長謝秀琴（左）頒贈感謝狀給國際扶輪3501地區總監周玉庭（右）。（記者黃政嘉攝）

國際扶輪基金會全球獎助金支持真善美社會福利基金會進行「真善美家園牙醫設備更新計畫 」，今天啟動捐贈揭牌儀式。（記者黃政嘉攝）

國際扶輪基金會全球獎助金支持真善美社會福利基金會進行「真善美家園牙醫設備更新計畫 」，今天啟動捐贈揭牌儀式。（記者黃政嘉攝）

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