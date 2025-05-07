健康網》別以為年輕、瘦就不會高血壓 醫揭3大錯誤觀念：鈉太低也有風險

別以為年輕人、瘦子就不會高血壓！衛福部統計顯示，每13名19-44歲族群就有1人高血壓；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別以為高血壓是中老年人、肥胖者的專利，事實上，年輕人也可能成為隱形患者！根據衛福部統計，台灣19至44歲族群的高血壓盛行率達8.2%（男性為11.7%、女性為4.7%），相當於每13人就有1位罹患。初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，民眾常誤以為年輕人、瘦子、少吃鹽就不會高血壓，其實這都是錯誤觀念，鈉攝取過多或不足都不利心血管健康，而「內臟脂肪」高更傷心血管。

5月17日是「世界高血壓日」，由於高血壓初期多無明顯症狀，許多直到健康檢查或出現併發症時才發現問題。陳威龍特別破解3大錯誤觀念，提醒民眾不要輕忽高血壓防治。

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迷思1：年輕人不會得高血壓？

正解：高血壓已年輕化

陳威龍指出，雖然目前國際上對「年輕型高血壓」（40歲以下）尚無統一診斷標準，但現代人普遍飲食重口味、熬夜、工作壓力大，讓高血壓年輕化成為全球趨勢。他以自身門診經驗為例，診間最年輕的高血壓患者甚至只有20歲，顯示這已經不是中老年人才需要擔心的問題。

此外，慢性壓力、睡眠不足、缺乏運動、抽菸、飲酒等生活習慣，也會增加年輕族群罹患高血壓的可能性。

陳威龍醫師門診中，遇到最年輕的高血壓患者才20歲，慢性壓力等因素也會導致高血壓。（圖擷取自shutterstock）

迷思2：瘦就不會有高血壓？

正解：內臟脂肪更傷心血管

內臟脂肪才是關鍵！許多人以為高血壓只發生在肥胖者身上，但事實並非如此。根據《轉化醫學年鑑》的一項研究，18至34歲族群中，BMI超過30（肥胖）者的高血壓盛行率，是BMI小於20（過輕）者的5倍。然而，即使體重正常，內臟脂肪過多仍會導致胰島素阻抗，影響內分泌與血管收縮功能，增加高血壓風險。

陳威龍提醒，與其單看體重，不如養成規律作息、適度紓壓，避免過量咖啡因與刺激性飲食，維持健康體脂比例，才能維護心血管健康。

即使體重正常，內臟脂肪過多仍會導致胰島素阻抗，影響內分泌與血管收縮功能，增加高血壓風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

迷思3：少吃鹽就沒問題？

正解：低血鈉症增心血管風險

鈉不是越少越好！陳威龍解釋，對於已經罹患高血壓或腎臟病的患者，嚴格控制鈉攝取量確實重要。但對一般人來說，適量減少鈉攝取即可，過度低鈉反而可能導致「低血鈉症」，甚至有研究指出，可能因此增加心血管疾病風險。因此，鈉攝取需「適量」，過高過低都需避免。

小心隱藏鈉來源 即溶湯塊、泡麵調味料入列

根據衛福部建議，成人每日鈉攝取建議上限為2300毫克，約等於6公克食鹽，也就是約1平茶匙的鹽。與其單純減少食鹽，不如少吃加工食品（如火腿、香腸、培根）、減少醬料使用（如味噌、蠔油、酸菜或泡菜等醃漬品），注意隱藏鈉的來源（如即溶湯塊、泡麵調味粉、雞粉），才能有效控制鈉攝取。

少吃火腿、香腸、培根加工食品，可減少鈉攝取量；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

「高血壓是長期累積的結果，不能等到生病才重視！」陳威龍提醒，均衡飲食、規律運動、控制體重、戒菸戒酒、適當紓壓與良好作息，是各年齡層預防高血壓的關鍵。

由於高血壓多無明顯症狀，僅少數人會出現頭痛、頭暈、心悸、噁心等不適，因此建議18歲以上民眾每年至少量1次血壓，若有高血壓家族史或已出現代謝異常（如腹部肥胖、血脂異常），建議每3個月追蹤一次血壓與體位指標（體重、腰圍、BMI）。

若為已診斷高血壓患者，建議每日固定時間（如早晚）測量血壓2次並取平均，以掌握趨勢變化。肥胖者則建議諮詢醫師或營養師，及早管理健康！

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