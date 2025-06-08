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大腸癌年輕化！醫生點名「1習慣」恐導致首次確診即晚期
紀麗君／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國研究發現，近年來50歲以下族群罹患大腸癌的比例持續上升，且多數患者確診時癌細胞就已擴散至其他器官。醫師警告，高糖飲食、特別是含糖飲料的攝取，可能是導致越來越多年輕族群罹癌的關鍵因素。
《UNILAD》報導，美國癌症協會預估，2025年全美將有超過10萬人罹患大腸癌，其中50歲以下族群的發病率自2011年以來每年約上升3％。相較於65歲以上患者逐年減少，年輕族群卻呈現上升趨勢，引起醫界關注。雖然原因尚未明確，但紀念斯隆·凱特琳癌症中心腫瘤科醫師沙托夫（Dr. Emma Schatoff）的研究顯示「含糖飲料可能是主因」。
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沙托夫指出，許多年輕患者確診時癌細胞就已擴散至肝、肺甚至其他器官，讓她相當震驚。她補充說「我們檢視了發炎性腸道疾病與藥物使用，並未發現異常；而飲食方面，也未見加工食品或紅肉與癌症風險有明顯關聯。但在初次確診即為第四期癌症的患者中，高糖飲食則呈現顯著關係」；研究中所定義的高糖飲食，是指每天攝取高糖食物，例如一罐汽水或一份糖果。
根據美國疾病管制與預防中心的統計，全美有63％的成年人每天至少飲用一次含糖飲料。沙托夫的團隊此次共分析了303名早發性大腸癌患者的資料，平均年齡為42歲，其中有112人確診時已是第四期。研究發現，蔬果、魚肉、乳製品等傳統飲食與癌症期無顯著關聯，唯獨高糖飲食者在確診時更可能已進入晚期。沙托夫希望這份研究能讓大眾警覺，「我們每天的選擇，可能在不知不覺中左右了健康風險」。
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