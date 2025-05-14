罹肺腺癌4期並轉移肋膜 半馬女標靶藥物加運動成功抗癌

4年前被確診為肺腺癌4期的黃小姐（中），配合醫院接受標靶藥物臨床試驗治療，並持續運動樂觀抗癌，如今仍可繼續跑全馬活動。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕肺腺癌4期不等於末期，不必坐以待斃。54歲黃小姐4年前因久咳不癒、體重無故下降，被確診為肺腺癌4期，並已轉移至肋膜。黃小姐配合醫院接受標靶藥物臨床試驗治療，保持樂觀心情、維持運動抗癌，至今病情控制得宜，仍可繼續跑全馬活動。

義大癌治療醫院胸腔內科主任吳俊廷表示，肺癌是我國癌症死亡率最高的癌症之一，且初期症狀不明顯，經常被誤認為感冒或過敏，等到確診時，往往已屬晚期。他提醒民眾如有長期咳嗽、咳血、胸痛、呼吸困難、體重無故下降等症狀，應儘早就醫檢查，透過低劑量電腦斷層（LDCT）能有效早期發現肺癌，提高治療成功率。

請繼續往下閱讀...

黃小姐表示，4年前被確診出肺腺癌4期時，她沒有大哭。她不想讓生命戛然而止，聽取醫生建議勇敢面對抗癌，配合醫院接受標靶藥物臨床試驗，治療雖伴隨疲憊與副作用，但她仍保持樂觀，並調整生活方式，改爬郊山、確保睡眠、調整飲食，讓身體維持最佳狀態，疫情解封後，她更積極參加馬拉松，全馬、半馬不缺席，跑出自己的生命韌性。

吳俊廷表示，肺癌的常見危險因子包括吸菸、空氣污染、家族病史等，但即使無不良生活習慣，也可能罹患肺癌，尤其是不吸菸的女性更應提高警覺。肺癌早期無聲，定期篩檢是關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法