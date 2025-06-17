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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

創19年新高！ 今年瘧疾11例境外移入

2025/06/17 15:43

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（17日）公布上週新增3例境外移入瘧疾，均由非洲返國後發病確診惡性瘧併發重症，其中2人為同行者，是6年來首起境外移入瘧疾群聚，提醒今年瘧疾累計11例境外移入，為近19年同期新高，民眾出遊要注意防疫。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2例同行者為北部40多歲男性、50多歲男性，5月中下旬到肯亞自助旅遊，未購買瘧疾預防藥物，回國後不久，6月初出現全身不適、肌肉痠痛、間歇性發燒、畏寒，但未就醫，6月中旬因嗜睡、食慾不佳就醫並住院，發現血小板偏低、肝功能異常，檢驗確診為惡性瘧，其中40多歲男性體內瘧原蟲多，一度住加護病房，所幸經治療後已轉至一般病房，50多歲男則持續於一般病房治療中。

另1例則為北部40多歲男，4月下旬到5月下旬赴西非貝南共和國出差，5月底返台後，陸續出現發燒、肌肉痠痛、畏寒，6月初曾兩度至診所就醫開立症狀緩解藥物改善，但6月中旬又因發燒至急診，醫師建議住院但遭本人拒絕，後來發燒、腹瀉、嘔吐再度至急診，檢驗確診為惡性瘧，由於血小板偏低、肝功能異常嚴重，且體內瘧原蟲多持續昏迷，進而收治於加護病房，病況現仍嚴重，出現腎功能異常須洗腎。該男行前曾到旅遊醫學門診就醫，並取得瘧疾預防性用藥，但因意識尚未恢復，無法確認是否按時用藥。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，今年累計11例境外移入，為2007年以來同期最高，介於20多歲至60多歲，感染國家分別為肯亞3例、獅子山及索羅門群島各2例，以及坦尚尼亞、馬達加斯加、貝南及中非多國各1例，其中10例感染惡性瘧，1例感染間日瘧。近19年累計198例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署副署長羅一鈞說明，根據觀光署統計，今年1月國人赴非洲突破100人，為近3年同期最高，顯示有一波壯遊非洲旅行潮，且比較多自助，必須特別注意旅遊防疫事宜。

林詠青說明，瘧疾重症大多發生於感染惡性瘧原蟲，導致血液或代謝異常及嚴重器官衰竭，死亡率可達10%，建議民眾旅遊行程規劃階段即查詢當地疫情，出發前4至6週前往旅遊醫學門診接受評估與諮詢，依據個人健康狀況與目的地特性，接種疫苗及領取瘧疾預防藥物。

更重要的是，林詠青指出，瘧疾預防藥物須依指示於出發前、旅途中與返國後準時服用，通常回國後短則1週、長則1個月仍須持續用藥，才能維持足夠保護力，因此不要以為沒有被蚊子叮咬或離開疫區就沒有風險，千萬不可自行停藥或間斷服用，以避免影響效果或導致瘧原蟲產生抗藥性。

此外，林詠青強調，在旅遊期間，要採取穿著淺色長袖長褲、使用防蚊藥劑等防蚊措施，並儘量安排住在有蚊帳等房舍。返抵國門時如出現發燒、頭痛、倦怠等症狀，應主動洽機場檢疫人員評估及衛教，返國後如有身體不適，也應儘速就醫，並主動向醫師說明旅遊史、接觸史及症狀，以利早期診斷與治療。

疾管署建議民眾旅遊行程規劃階段即查詢當地疫情，出發前4至6週前往旅遊醫學門診接受評估與諮詢。

疾管署建議民眾旅遊行程規劃階段即查詢當地疫情，出發前4至6週前往旅遊醫學門診接受評估與諮詢。

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