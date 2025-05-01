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健康網》喝咖啡變胖？ 醫列5點駁：研究顯示非禍首

2025/05/01 09:27

醫師指出，適量喝咖啡能提高代謝率、增加脂肪氧化、短暫抑制食慾、幫助胰島素敏感性及降低內臟脂肪堆積；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，適量喝咖啡能提高代謝率、增加脂肪氧化、短暫抑制食慾、幫助胰島素敏感性及降低內臟脂肪堆積；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名女藝人近日在節目上分享，在西班牙念書時，每天早餐喝超大杯咖啡，1年竟胖了15公斤；對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說，這是典型的「把個人經驗當科學」案例，他彙整多項研究指出，適量喝咖啡有著提高代謝率、增加脂肪氧化、短暫抑制食慾、幫助胰島素敏感性及降低內臟脂肪堆積好處，「怎麼看都不覺得咖啡會讓人變胖。」

蔡明劼說明，咖啡中的咖啡因具有提高代謝率、增加脂肪氧化及短暫抑制食慾好處；此外，內含的多酚類化合物（如綠原酸），則能幫助胰島素敏感性、降低內臟脂肪堆積。他再進一步查詢文獻，並簡單列出幾篇研究的結論：

●2015年研究顯示，高咖啡攝取量與肥胖、代謝症候群和第2型糖尿病的低風險具有觀察相關性。

●2017年的研究顯示，對於肥胖遺傳風險較高的參與者，較高的咖啡攝取量可能會減弱與BMI 和肥胖風險之間的關聯。

●2019年的研究顯示，增加咖啡攝取量可能與減少BMI和腰圍有一定關聯，尤其是在男性的證據更為明顯。

●有1篇較新的研究在2023年，囊括3個美國的大型前瞻性隊列。結果顯示，不加糖的咖啡攝取量與體重呈負相關。此外，在咖啡中添加糖會抵消咖啡對控制體重的益處，但添加鮮奶油或奶精並沒有導致體重增加。

1篇韓國研究發現，隨著咖啡消費量增加，韓國女性BMI和腰圍也增加，推測與韓國常喝含有糖和奶精的即溶咖啡，額外的卡路里使得肥胖；示意圖。（圖取自freepik）

1篇韓國研究發現，隨著咖啡消費量增加，韓國女性BMI和腰圍也增加，推測與韓國常喝含有糖和奶精的即溶咖啡，額外的卡路里使得肥胖；示意圖。（圖取自freepik）

●只有1篇2017年的韓國研究比較特別：隨著咖啡消費量的增加，韓國女性的BMI和腰圍也隨之增加。可能原因在於，韓國最常見的咖啡類型是含有糖和奶精的即溶咖啡，額外的卡路里可能導致受試者的體重增加。

不過，咖啡不是喝越多越好！蔡明劼提醒，咖啡飲用量跟死亡率呈現Ｕ形曲線，相對最低點大約是在每天2.5-4.5杯的區間，假如每天喝超過4.5杯，雖然有效益但就沒那麼好了，建議適量即可。

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