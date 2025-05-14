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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》女「忽略2症狀」消瘦 一查竟罹胃癌3期

2025/05/14 18:28

1名女子過去常胃脹、消化不良，也會自行服藥緩解不適，直到胃口變差，人也消瘦，才就醫檢查，診斷為胃癌；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

1名女子過去常胃脹、消化不良，也會自行服藥緩解不適，直到胃口變差，人也消瘦，才就醫檢查，診斷為胃癌；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名女子常胃脹、消化不良，也會自行服用胃藥緩解不適。直到去年胃口變差，人也消瘦，才就醫進行胃鏡檢查，診斷為胃癌第3期，手術治療後，也發現胃裡有幽門螺旋桿菌（H. pylori）感染，恐為罹癌的關鍵因素。醫師劉博仁提醒，幽門螺旋桿菌為主要胃癌元凶之一，提醒常有胃部不適，或胃鏡檢查發現有胃炎、胃潰瘍者，應立即檢查。

科博特診所院長劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文說明，幽門螺旋桿菌是台灣胃癌的主要元凶之一。這種細菌會在胃黏膜上慢性地引發發炎反應，導致胃壁受損，長期下來可能演變成萎縮性胃炎、腸化生，甚至進入癌前變化。尤其我國中老年人感染幽門桿菌的比例偏高，很多人有胃痛、胃脹就吃藥壓一壓，卻沒想到背後潛藏的是癌變的危機。

劉博仁強調，在功能醫學觀點中，特別重視腸胃道的健康，因為這是全身免疫、防禦與營養吸收的第一道防線，若常有胃部不適，或曾做過胃鏡發現有胃炎、胃潰瘍，一定要主動檢查是否有幽門螺旋桿菌感染。

該如何檢查是否有幽門螺旋桿菌感染？劉博仁指出，只要簡單吹氣或糞便檢測就能發現，治療上也有清除的療程。早期發現、早期治療，能大幅降低胃癌風險。

健康網》女「忽略2症狀」消瘦 一查竟罹胃癌3期

醫師指出，透過簡單吹氣或糞便檢測，能及早發現幽門螺旋桿菌感染，並及時治療；示意圖。（資料照）

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