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健康 > 杏林動態

部澎護師節義賣活動溫暖傳愛 發揚光大護理精神

2025/05/13 15:51

義賣活動吸引許多民眾及護理人員，紛紛慷慨解囊購買。（澎湖醫院提供）

義賣活動吸引許多民眾及護理人員，紛紛慷慨解囊購買。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院慶祝國際護師節並展現護理人員的愛心與關懷，今（13）日舉辦「天使心 護理情」義賣活動。此次活動不僅是對護理人員辛勤付出的肯定，也透過義賣方式將愛心做公益，展現護理團隊的社會責任。

活動今日於醫院大廳熱鬧登場，院方特別邀請院內護理同仁、病患及社區居民共同參與。現場擺設多個義賣攤位，販售二手新品、手工藝品、健康食品及特色美食等，所有義賣所得將全數捐贈予公益活動。

澎湖醫院院長匡勝捷表示，護理人員不僅在醫療崗位上扮演重要角色，更是社會溫暖的傳遞者。透過這次義賣活動，不僅讓大眾更了解護理工作的價值，也讓愛心能夠散播，幫助更多需要的人。澎湖醫院未來將持續舉辦各類公益活動，促進社區健康並推動社會關懷，以實際行動回饋社會，讓護理精神發揚光大。

此次活動獲得各界熱烈支持，許多民眾紛紛響應，踴躍購買義賣商品，場面溫馨感人。護理部主任則感性地表示：「護理是一份愛的事業，我們不僅在醫院內照顧病人，也希望透過這樣的公益活動，將關懷延伸到社會的每個角落。」澎湖醫院再次呼籲，護理人員不僅是醫療體系的核心力量，也在患者的生活中扮演著無可取代的角色，讓我們共同感謝他們的辛勤與奉獻。

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