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8旬翁病後衰弱到終日臥床 高齡整合醫療助重回家庭生活

2024/12/12 12:22

成大醫院高齡醫學部醫師胡昱勝指透過高齡整合醫療，幫生病後虛弱到終日臥床的八十二歲秦伯伯能再站起來，並利用助行器行走。（成大醫院提供）

成大醫院高齡醫學部醫師胡昱勝指透過高齡整合醫療，幫生病後虛弱到終日臥床的八十二歲秦伯伯能再站起來，並利用助行器行走。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕82歲秦伯伯長期有高血壓、糖尿病及認知功能退化，平時仍可與家人出門散步。1次泌尿道感染和急性腎衰竭住院，治療期間幾乎完全臥床，意識混亂期進行保護性約束，身體機能和自我照護功能退化，生活需完全依賴他人。後來即使感染和腎功能改善，他仍整日臥床，家屬照護壓力大、考慮入住機構照護。

在成大醫院高齡醫學部醫師介入下，診斷為譫妄、衰弱、營養不良和可能不當用藥等老年病症候群，轉至高齡病房。秦伯伯接受周全性老年評估後，經由全方位治療策略，包括：生活型態調整、營養介入、多重藥物評估及復健專科照護，患者逐步恢復到可用助行器行走，並順利轉銜至地區醫院的高齡衰弱急性後照護計畫，最終得以回家生活，3個月內也成功移除鼻胃管和尿管。

成醫高齡醫師胡昱勝表示，老年病症候群如失智、老年憂鬱、營養不良、衰弱、多重用藥及不適當用藥，常潛伏於住院期間的急性疾病之下，若未妥善評估與處置，可能延緩長者康復，甚至導致長期功能依賴，需入住養護機構照護。

在成大醫院，團隊運用本土發展的FIND-NEEDS篩檢工具（老年問題篩檢問卷），檢視長者的功能、衰弱、跌倒、失禁、營養、失智、用藥、視力、聽力及社會活動，篩檢出有老年病症候群的長者後，進行周全性老年評估，提供合適長者更全面整合照護。

在長者的住院整合醫療中，胡昱勝提出1帖「高齡方劑學」，以中藥方劑學中「君臣佐使」概念，應用於住院期間的全方位照護，不僅處置急性問題，也涵蓋慢性疾患的控制、老年病症候群的評估與介入，及跨專科整合照護，都是這帖處方的必備成分。

其中，衰弱（Frailty）是1項容易被忽略但影響深遠的老年病症候群，特徵包括體重減輕、肌力下降、行走速度變慢、倦怠，與活動力下降，若未適時介入，將增加跌倒、失能風險，及入住機構的預後，對家庭照護及社會資源帶來雙重挑戰。成大醫院團隊採用臨床衰弱量表作為衰弱長者的分級，針對中度至重度衰弱長者，透過整合性的醫療介入，提升生活品質並降低對養護機構的依賴需求。

胡昱勝強調，及早發現與介入老年病症候群，是改善高齡患者預後的關鍵，讓長者能在熟悉的家中安享晚年，減少住院及失能風險，實現高齡友善醫療的目標。

成大醫院醫師胡昱勝提出「高齡方劑學」，以中藥方劑學中「君臣佐使」概念，應用於住院期間的全方位照護。（成大醫院提供）

成大醫院醫師胡昱勝提出「高齡方劑學」，以中藥方劑學中「君臣佐使」概念，應用於住院期間的全方位照護。（成大醫院提供）

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