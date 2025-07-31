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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

男子稱拍打「排病」害婦中風癱瘓 違反《醫師法》判刑9月

2025/07/31 17:34

苗栗黃姓男子稱拍打可以「排病」，卻害婦中風癱瘓，苗栗地院依違反《醫師法》判黃男有期徒刑9個月。（資料照）

苗栗黃姓男子稱拍打可以「排病」，卻害婦中風癱瘓，苗栗地院依違反《醫師法》判黃男有期徒刑9個月。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市49歲林姓婦人因吞嚥困難、高血壓等疾病，經親友推薦，找上苗栗縣62歲黃姓男子以拍打療法「排病」，結果導致出血性腦中風、右側肢體偏癱。苗栗地院審結，依違反《醫師法》判黃男有期徒刑9個月，全案可上訴。

判決指出，黃男曾出版《你就是神醫》一書，並在臉書社團宣傳可透過拍打達到「排病」效果。2021年12月間，林婦在堂姊介紹下赴黃男於苗栗竹南處所，接受2個多小時的拍打，過程中黃男使用拍痧板拍打其後背、肩膀等部位。

林婦被拍打後出現嘔吐、頭暈無力症狀，黃男卻說這可能是正常狀況；因拍完身體需要修復，林婦遂在整復床上休息，之後發現手腳沒有力，黃男再拍打她鼠蹊、腳底湧泉穴、頭頂百會穴，宣稱要讓她手腳有力；林女後來起身吃下黃男提供的竹薑黑糖，給付2400元費用後回家。

林婦返家後症狀惡化，由救護車送醫，確診出血性腦中風，留下右側肢體偏癱的永久傷害，提告黃男重傷害與違反《醫師法》。黃男辯稱，拍打後會噁心、想吐在拍打界裡很常見；拍打只是促進血液循環，強調沒有在治病，且行為不具侵入性。但他也坦承，臉書社團寫道「如按照文章內容拍打後損害請自行負責」等文字，是為規避法令。

法官認定，黃男收費為有吞嚥困難、睡眠不佳、高血壓之症狀的林婦拍打身體特定部位，具有治療林婦疾病的目的，認該當醫療行為。雖黃男無前科且雙方和解撤回重傷害告訴，但因其刻意規避法律並誤導患者錯失就醫時機，需以刑罰矯正。

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