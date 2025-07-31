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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

8月1日「世界肺癌日」 4大族群做LDCT免費

2025/07/31 17:34

低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢可早期發現肺癌，降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率；圖為情境照。（資料照）

低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢可早期發現肺癌，降低重度吸菸者20%的肺癌死亡率；圖為情境照。（資料照）

〔記者謝武雄／桃園報導〕癌症已經連續43年蟬聯台灣10大死因第一名，肺癌更高居癌症死因之首，為此桃園市政府衛生局針對40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空污及油煙」等4大高風險族群提供低劑量電腦斷層肺癌篩檢（簡稱LDCT），至今逾5萬人完成篩檢，找出264案確診肺癌。由於8月1日是世界肺癌日，衛生局也呼籲符合上述資格市民不要放棄自己權力，儘快上網登記篩檢。

衛生局也提醒符合篩檢資格的市民，可透過肺癌篩檢預約平台提出申請；若經篩檢發現肺部異常，亦應依照醫師建議進一步就醫追蹤，更多肺癌篩檢相關資訊，電話03-334-0345，另10月底做篩檢，還可參加「做癌篩抽iPhone」活動；及早完成篩檢，有機會抽中iPhone手機或iPASS MONEY電子支付點數1000元，活動詳情可至衛生局官網查詢。

衛生局也提到，篩檢5萬案例中，已發現264例，其中早期243案，占92％，故LDCT對早期發現肺癌有很大幫助。其中經營機車行的李小姐，也擔任消防局義消多年，平時工作會接觸廢氣，生活周遭亦有吸菸者，屬於肺癌高風險族群。她完成LDCT篩檢後接到醫院個案管理師通知後，當場愣住；但在醫療團隊的協助下確診為肺腺癌第1期，如今術後復原良好，已重回工作崗位。

年滿40歲桃園市民，符合上述4類資格，可參加低劑量電腦斷層肺癌篩檢。（衛生局提供）

年滿40歲桃園市民，符合上述4類資格，可參加低劑量電腦斷層肺癌篩檢。（衛生局提供）

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