服用這款安眠藥請三思！最新研究：恐損大腦排毒能力

服用助眠藥物恐妨礙大腦「自我清潔」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據 1 月 8 日發表於《細胞》期刊（Cell）的一項最新研究，丹麥科學家發現，有一款助眠藥物可能會干擾人體睡眠時的「類淋巴系統」（glymphatic system）運作，進而影響大腦排除廢物的能力，長期下來恐增加罹患阿茲海默症等疾病的風險。

科學新聞網站《Science Alert》報導， 人體大腦中有一套名為「類淋巴系統」的機制，如同「洗碗機」一般，會在人們睡眠時清除大腦中的有毒物質堆積，維持大腦的健康運作。美國羅徹斯特大學與丹麥哥本哈根大學的內德加德（Maiken Nedergaard）教授表示，這項發現有助於定義何謂「恢復性睡眠」（restorative sleep）。

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內德加德教授與其團隊透過小鼠實驗，觀察其睡眠時大腦內部的運作情況。研究發現，在深度睡眠期間，小鼠的腦幹會規律地釋放出微量的「去甲基腎上腺素」（norepinephrine）分子，頻率約為每 50 秒一次。去甲基腎上腺素在人體的「戰鬥或逃跑」（fight-or-flight）反應中扮演關鍵角色，它會促使血管收縮，升高血壓，使身體準備好應對壓力。

研究團隊的第一作者，同時任職於哥本哈根大學與英國牛津大學的郝格蘭德（Natalie Hauglund）博士將去甲基腎上腺素比喻為「管弦樂團的指揮」，隨著動脈規律地收縮和擴張，如同和諧的樂音一般，驅動著腦脊髓液（cerebrospinal fluid）流動，進而清除大腦中的廢物。

確認去甲基腎上腺素是驅動大腦清潔的關鍵因子後，研究團隊進一步探討助眠藥物是否會影響此一進程。他們讓小鼠服用常見的失眠藥物「佐沛眠」（zolpidem）。結果顯示，雖然服用佐沛眠的小鼠能更快入睡，但其深度睡眠期間的去甲基腎上腺素波動僅為自然入睡小鼠的一半，且腦脊髓液的輸送量也減少了 30%。

郝格蘭德博士表示，越來越多人使用助眠藥物，釐清藥物帶來的睡眠是否為健康的睡眠至關重要。她強調：「如果人們無法從睡眠中獲得充分的好處，他們應該意識到這一點，才能做出明智的決定。」儘管這項研究結果，尚需進一步的人體試驗佐證，但郝格蘭德博士認為，研究結果很可能也適用於人類。

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