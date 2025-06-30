中醫推天然妙方！每4人就1人高血脂 這樣做助改善代謝

統計指出，台灣18歲以上民眾約4人就有1人有高血脂問題。（圖取自freepik）

〔記者劉詠韻／台北報導〕酷暑將至，手搖飲料、冰淇淋是許多民眾解渴消暑的聖品，不過高油高糖食物是導致高血脂、高血糖等代謝問題的主因，恐增加罹患心血管疾病的風險。內科中醫師康妤甄提醒，高血脂患者經常伴隨「本虛標實」，可透過活血化瘀、健脾袪濕等方式改善氣血循環與身體代謝機能達到降血脂的效果。

統計指出，台灣18歲以上民眾約4人就有1人有高血脂問題。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區內科醫師康妤甄說，高血脂症包括過多低密度膽固醇、三酸甘油脂，與不足的高密度膽固醇，當壞膽固醇過多、好膽固醇不足時，血脂經常堆積在血管壁，長期下來將致血管狹窄硬化，產生心臟病與中風等嚴重疾病；初期的高血脂症並無明顯症狀，相較易被民眾忽略。

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康妤甄續指，服用西藥降血脂藥物容易有肌肉痠痛、倦怠感等副作用的患者，可使用中醫「壽美降脂一號」膠囊降低壞膽固醇與三酸甘油脂，內含天然紅麴萃取物經研究證實可有效降低總膽固醇、壞膽固醇與三酸甘油脂，避免血管硬化，臨床上也較少見到患者出現明顯副作用。

除了飲食的影響，家族遺傳、個人體質虛損以及不良生活習慣均為導致高血脂的重要原因之一。康妤甄說，高血脂患者常有臟腑功能低下的問題，因此更容易出現新陳代謝異常，甚至有疲倦、水腫等症狀，必須改善體質才能達到長期穩定的效果。

針對食少納差、脾胃失調的患者，康妤甄指白朮、茯苓等藥材可以健脾袪濕、升清降濁，提升消化功能；年紀較長的患者則常見因腎氣虛衰、肝腎不足無法維持正常的代謝機能而導致血脂過高。此類患者多常有手腳末梢冰冷、下肢痠痛腫脹、鼻過敏等不適，可用丹參、熟地等藥物補腎祛瘀，也可於每年約7至8月使用三伏貼輔助治療，改善症狀。

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