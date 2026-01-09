AI輔助突發性耳聾診療與肺部手術新創醫材研發 新竹台大分院獲3項國家新創獎

新竹台大分院一舉榮獲第22屆國家新創獎中的學研新創獎及臨床新創獎等3個獎項。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院針對臨床第一線常見卻長期存在的照護痛點，包括中耳治療、突發性聽力喪失與呼吸道手術安全等領域，專注智慧醫療與創新醫療，一舉拿下第22屆國家新創獎中的學研新創獎及臨床新創獎等3個獎項，期讓醫師在診斷與治療決策上有更精準的工具，也讓病人在治療歷程中減輕負擔。

新竹台大分院院長洪冠予表示，該院以臨床需求為核心，鼓勵團隊將醫療現場的實際問題，轉化為具備實證基礎且能真正改善照護品質的創新解決方案，此次獲獎，再次展現新竹台大分院在智慧醫材與精準醫療領域的創新能力。

請繼續往下閱讀...

其中，由副院長吳振吉團隊與施吉生技應材股份公司研發的生物可吸收式中耳通氣管，採用 FDA 核准的聚乳酸材料，可於1至2年內自然吸收，免除病人再次手術取出負擔。相關實驗顯示具良好生物相容性與結構穩定性，不影響聽力功能，可降低耳膜併發症風險，回應中耳炎治療長期臨床痛點，具高度臨床應用潛力。

副院長譚慶鼎與合作團隊，包括台大總院、馬偕醫院、台大醫院雲林分院與廣達電腦股份有限公司，針對突發性感音神經性聽力喪失（突發性耳聾）運用QOCA Aim研發人工智慧輔助決策技術。突發性耳聾為臨床常見的聽力喪失原因之一，發病時預後不確定，目前中耳類固醇注射尚無標準療程。

該技術結合AI模型與實際臨床資料，即時產出個人化治療建議與預後預測，協助醫師提升診斷準確性與治療效率。相關模型已完成多輪驗證且於國際期刊發表，顯示具臨床應用潛力與商業轉化價值，並已取得新型專利。

麻醉部主任吳峻宇團隊成功研發肺部手術新創醫材「Blocker Eye」，針對現行支氣管閉鎖器在定位與安全性上的臨床限制提出改良設計。該醫材採用軟性材質並結合可活動關節，提升操作精準度並降低呼吸道損傷風險，內建即時監測鏡頭可掌握管路位移，已完成大動物肺部手術實驗，具臨床應用潛力，後續將推動法規認證並規劃進軍國際市場。

新竹台大分院表示，未來各研發團隊將持續推動後續法規程序與臨床驗證，進一步將創新成果導入臨床。#

