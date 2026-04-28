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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》跟風斷食恐讓心臟吃不消 醫點名5類人最危險

2026/04/28 11:03

心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑提醒，正在吃高血壓、心律不整、抗凝血物藥等5族群，若貿然斷食，身體可能更容易出狀況，心臟負擔也跟著增加；情境照。（圖取自shutterstock）

心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑提醒，正在吃高血壓、心律不整、抗凝血物藥等5族群，若貿然斷食，身體可能更容易出狀況，心臟負擔也跟著增加；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年168斷食、果汁排毒等飲食法在網路上掀起風潮，不少人希望靠著少吃、空腹快速減重。心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑提醒，對一般健康的人來說，短期嘗試斷食或許無礙，但若正在吃高血壓、心律不整、抗凝血物藥，或者本身患有心衰竭、糖尿病，貿然斷食下，身體可能比你想得更容易出狀況，除可能出現心悸、頭暈等不適，心臟負擔也跟著增加。

5類人切勿貿然嘗試斷食

為什麼心血管族群特別怕斷食？凌濼傑於臉書粉專發文指出，可以想像身體是一座水庫，藥物幫你調節水位。斷食等於突然減少進水量。水位一降，原本靠藥物維持的平衡就被打破，造成血壓過低、電解質平衡亂、血糖不穩定，心臟首當其衝。

凌濼傑進一步指出，以下5類人尤需特別小心，切勿貿然嘗試斷食：

吃利尿劑／降壓藥者：少吃少喝＋藥物排水，雙重脫水下，容易頭暈、站起來眼前發黑。

心律不整患者：鉀、鎂不足會讓心跳變得更不穩定，甚至誘發嚴重心律不整。

吃抗凝血藥（華法林）者：飲食劇烈改變，維生素K攝取量大起大落，易造成凝血指數失控。

糖尿病＋心血管共病：低血糖引發的交感神經亢進，導致心跳加速、冒冷汗；吃β阻斷劑的人更容易沒感覺就低血糖。

心衰竭患者：液體與鈉的平衡極其敏感，自行斷食容易打亂利尿劑節奏。

果汁排毒2大食材風險

此外，凌濼傑提及，排毒果汁也有隱藏地雷。因為，通常葡萄柚、柚子是許多排毒果汁的使用食材，但它們會抑制肝臟代謝酵素（CYP3A4），讓降血壓藥、降血脂藥、抗心律不整藥的血中濃度飆高，等於在不知不覺下，「吃了雙倍的藥」。

凌濼傑建議，正在服用心血管藥物的人，任何飲食計畫改變前，請先跟你的醫師討論，千萬不要盲目跟風。真的想嘗試輕斷食，至少確保水分充足、電解質穩定，並且不要跳過吃藥的時間。 若出現頭暈、心悸、冒冷汗、視線模糊時，請立刻停止斷食、先吃東西，並應儘快就醫。

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