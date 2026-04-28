6旬婦腫出「肚皮氣球」 原是女性疝氣、達文西手術恢復平整

台中市立老人復健綜合醫院醫師詹健彬，說明患者疝氣位置。（台中市立老人復健綜合醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中60多歲林姓媽媽肚皮突異常凸起，一年多來像「肚皮氣球」，腫到衣服遮不住，外觀難看，多走幾步路就肚子痛到要休息，經台中市立老人復健綜合醫院外科診斷為腹壁疝氣，使用達文西手術強化腹壁恢復平整，林婦開心稱，已恢復每天走一萬步健康生活。

林婦去年肚皮凸起並持續增大，經台中市立老人復健綜合醫院外科診斷為疝氣，林婦驚呼「女性也會疝氣？」醫療團隊解釋，女性因懷孕造成腹壓增加、腹壁被撐開，或因肥胖、慢性咳嗽及長期便秘，都可能導致腹部肌肉與筋膜出現缺損，進而形成疝氣。

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老人復健綜合醫院外科醫師詹健彬說，常見腹股溝疝氣以男性居多，曾收治腹股溝、鼠蹊部及腹壁疝氣等不同類型病人，女性較爲罕見，而從2023年3月起，達文西機械手臂輔助手術部分項目納入健保給付，相較傳統開放式手術約十多公分傷口，病人更傾向選擇微創手術，傷口小也能降低疼痛感。

醫療團隊發現患者腹腔內器官，從腹壁疝氣缺口處擠到皮膚下，造成外觀可看到肚皮隆起一大塊，經達文西機械手臂縫補腹壁缺損處，並鋪放人工網膜加強避免疝氣復發，也避免腸道反覆突出。

林婦術後肚皮重現平整，擺脫腫脹不適，林婦說，已恢復每天走一萬步健康生活，相當開心。

詹健彬提醒，術後3個月內應避免提超過5公斤重物，也避免粗重工作及劇烈運動，造成疝氣復發，術後也需預防便秘，避免解便用力，咳嗽或打噴嚏時可用手輕壓傷口。

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