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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》壓力飆高害人睡不著 專家揭好眠3關鍵：曬太陽也有用

2026/04/28 23:22

營養師徐慈家指出，壓力荷爾蒙長期偏高，不僅會加速消耗營養素，也容易造成難入睡、淺眠與半夜醒來；情境照。（圖取自freepik）

營養師徐慈家指出，壓力荷爾蒙長期偏高，不僅會加速消耗營養素，也容易造成難入睡、淺眠與半夜醒來；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明已經很累，躺上床卻還是睡不著，或半夜頻頻醒來，不少人以為只是壓力太大。不過，營養師徐慈家指出，這類情況其實也可能與身體處於「隱性能源耗竭」有關。當壓力荷爾蒙長期偏高，神經系統持續處在備戰模式，不僅會加速消耗營養素，也容易造成難入睡、淺眠與半夜醒來。想改善睡眠，建議可從補對營養與調整作息等3大方向著手，甚至白天曬太陽、睡前減少藍光干擾，也能校正生理時鐘。

助好眠3大關鍵大公開

徐慈家於臉書粉專「營養師徐慈家的斜槓生活」發文表示，想要睡得好，建議讓常生活、飲食須做到以下3個關鍵：

礦物質鎂：幫大腦踩煞車

鎂就像神經的煞車系統，能穩定情緒、幫助放鬆。壓力越大，流失越快，反而越累越難睡。日常飲食可攝取深綠色蔬菜3份＋堅果1小把，建議攝取量200-350mg/天。

抗氧化營養素：從耗損走向修復

壓力與熬夜會增加自由基，干擾褪黑激素分泌。維生素C與植化素可降低氧化壓力，幫助身體進入該休息的狀態。提醒外食多、蔬果少的人，經常消耗大於補充，睡眠品質也會被拖累。因此，多吃多原型食物與適量水果，是很關鍵的一步。

光照與作息：校正生理時鐘

睡眠其實是被光所控制。白天沒曬太陽、晚上滑手機，大腦會誤判時間，作息自然亂掉。早上曬太陽15分鐘，睡前1小時減少藍光干擾，可讓身體回到「日出而作、日落而息」的節奏。

徐慈家提醒，睡眠不是單純關機，而是身體在做深層修復。當你開始補對營養、調整節奏，身體也會慢慢放鬆，讓你真正睡著。

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