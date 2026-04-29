自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》歐式、台式麵包大PK 營養師揭3吃法 避免血糖飆升

2026/04/29 07:20

營養師林俐岑表示，麵包搭配蛋白質、好油脂與蔬菜，有助延緩糖分吸收，穩定血糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師林俐岑表示，麵包搭配蛋白質、好油脂與蔬菜，有助延緩糖分吸收，穩定血糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人愛吃麵包，卻又擔心血糖飆升有損健康，關鍵就在怎麼搭配。營養師林俐岑指出，歐洲人吃麵包常搭配橄欖油、乳酪、堅果、優格與大量蔬菜，利用蛋白質、脂肪與纖維延緩糖分吸收；反觀台灣常見麵包配含糖奶茶，這樣的高醣加高糖組合，容易讓血糖快速波動，恐易踩地雷。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，許多人去歐洲旅行時都有過類似的經驗，餐餐吃麵包，身體卻似乎比在台灣吃麵包時更輕盈、更有飽足感。回到台灣，一塊柔軟的紅豆麵包或生吐司下肚，沒過多久就感到昏昏欲睡，甚至很快又餓了。這並非心理作用，而是因為這兩者的「結構」與「搭配」對於血糖的穩定程度有著截然的不同。

血糖飆高關鍵在吃法

林俐岑說明，傳統的歐式硬殼麵包組成極其單純：麵粉、水、鹽、酵母。為了增加口感與營養，常會加入黑麥、裸麥、燕麥等全穀物，這種麵包追求的是穀物的原味，質地堅韌且富有嚼勁；台式麵包受日本影響，追求的是「柔軟、香甜」，製作過程加入大量砂糖、奶油、奶粉等，更接近精緻點心。從GI值（升糖指數）來看，台式甜麵包因高糖、高脂且缺乏纖維，極易導致血糖在短時間內快速飆升。

林俐岑表示，搭配方式比單看麵包種類更重要。歐洲吃法中，麵包少有「單打獨鬥」，通常搭配著高品質油脂，像橄欖油、酪梨、天然乳酪等，或與蛋白質，如冷肉、堅果、優格等，以及大量纖維，包括了蔬菜濃湯、沙拉、種籽等一起食用。這樣搭配可幫助延緩胃排空與糖分吸收，讓血糖曲線較為緩和且平穩。

許多人的早餐是一顆麵包配一杯含糖大冰奶，這種組合缺乏蛋白質與脂肪的緩衝，易導致血糖飆升；圖為情境照。（圖取自freepik）

許多人的早餐是一顆麵包配一杯含糖大冰奶，這種組合缺乏蛋白質與脂肪的緩衝，易導致血糖飆升；圖為情境照。（圖取自freepik）

她接著說，台灣的麵包搭配法常被當作「快速解決的一餐」或下午茶點心。許多人的早餐是一顆麵包配一杯含糖大冰奶，這種「高醣+高糖」組合，缺乏蛋白質與脂肪的緩衝，有如對胰島素發動猛烈攻擊，導致血糖飆升，讓人感到疲勞、注意力不集中。

聰明吃麵包3原則

如果民眾屬於麵包愛好者，又想更好地管理血糖，林俐岑提供3原則參考：

1.挑「硬」不挑「軟」

優先選擇全麥、黑麥或含有種子（葵瓜子、芝麻）的麵包。質地越硬、越需要咀嚼的麵包，通常對血糖越友善。

2.調整進食順序

實踐「水、菜、肉、飯」的順序原則。在吃麵包前，先吃一份燙青菜、一些蛋白質食物，讓纖維與蛋白質先在胃部築起一道防線。

3.找尋好的「搭檔」

拋棄果醬或含糖抹醬，改抹天然花生醬、酪梨泥或沾橄欖油一起攝取。利用健康的油脂來壓制血糖飆升，不僅吃得飽，也吃得更健康。

林俐岑總結，麵包本身不是問題，真正影響血糖的往往是麵包種類與搭配習慣。選對食材、配對組合，就能讓麵包不只是滿足口腹，也更友善代謝健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中