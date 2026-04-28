成人、兒童鼻塞風險不同 內視鏡微創手術搭新型敷料改善

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師陳力瑀提醒，若鼻塞持續未改善，應及早就醫評估，避免延誤治療時機。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕36歲工程師自幼飽受過敏性鼻炎所苦，近年來鼻塞加劇，必須長期張口呼吸，甚至出現打呼與睡眠呼吸中止的疑慮，為了緩解不適，長期使用市售血管收縮劑鼻噴劑，卻引發嚴重的「藥物性鼻炎」，經內視鏡檢查發現鼻中隔彎曲及下鼻甲嚴重肥大，在接受「內視鏡動力旋轉刀（螺旋刀）微創手術」後，術中搭配止血敷料及傷口修復敷料，術後恢復良好，睡眠品質與打呼問題亦大幅改善。

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師陳力瑀表示，鼻塞是各年齡層常見的困擾，其潛在危害常被低估。造成鼻塞的常見原因眾多，包含鼻中隔彎曲、過敏性鼻炎導致下鼻甲肥大、長期不當使用血管收縮劑鼻噴劑造成的藥物性鼻炎，以及常見於兒童的腺樣體肥大等。成人長期鼻塞易引發睡眠障礙、心血管共病；兒童則可能影響腦部發育、顏面骨骼生長與學習專注力，若鼻塞持續未改善，應及早就醫評估，避免延誤治療時機。

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陳力瑀指出，針對嚴重鼻塞病人，內視鏡搭配動力旋轉刀/螺旋刀能精準移除病灶並保留正常的黏膜，手術過程約30分鐘且傷口微小，住院約2天即可出院。該項手術為自費，約4至10萬元；另也有健保手術，由醫病共享決策討論。

過去鼻部手術後鼻腔內必須塞滿止血棉條，常引起嚴重的脹痛感與外觀腫脹，院方結合止血與傷口修復敷料，不僅能有效止血並促進組織修復，也無外觀腫脹、不疼痛且出血量少，降低術後不適感，出院隔天即可恢復正常的日常生活，甚至可正常上班、上課，但仍需注意1週內不可做粗重或需負重工作，且不可劇烈運動。

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