自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

成人、兒童鼻塞風險不同 內視鏡微創手術搭新型敷料改善

2026/04/28 15:04

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師陳力瑀提醒，若鼻塞持續未改善，應及早就醫評估，避免延誤治療時機。（記者劉婉君攝）

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師陳力瑀提醒，若鼻塞持續未改善，應及早就醫評估，避免延誤治療時機。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕36歲工程師自幼飽受過敏性鼻炎所苦，近年來鼻塞加劇，必須長期張口呼吸，甚至出現打呼與睡眠呼吸中止的疑慮，為了緩解不適，長期使用市售血管收縮劑鼻噴劑，卻引發嚴重的「藥物性鼻炎」，經內視鏡檢查發現鼻中隔彎曲及下鼻甲嚴重肥大，在接受「內視鏡動力旋轉刀（螺旋刀）微創手術」後，術中搭配止血敷料及傷口修復敷料，術後恢復良好，睡眠品質與打呼問題亦大幅改善。

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師陳力瑀表示，鼻塞是各年齡層常見的困擾，其潛在危害常被低估。造成鼻塞的常見原因眾多，包含鼻中隔彎曲、過敏性鼻炎導致下鼻甲肥大、長期不當使用血管收縮劑鼻噴劑造成的藥物性鼻炎，以及常見於兒童的腺樣體肥大等。成人長期鼻塞易引發睡眠障礙、心血管共病；兒童則可能影響腦部發育、顏面骨骼生長與學習專注力，若鼻塞持續未改善，應及早就醫評估，避免延誤治療時機。

陳力瑀指出，針對嚴重鼻塞病人，內視鏡搭配動力旋轉刀/螺旋刀能精準移除病灶並保留正常的黏膜，手術過程約30分鐘且傷口微小，住院約2天即可出院。該項手術為自費，約4至10萬元；另也有健保手術，由醫病共享決策討論。

過去鼻部手術後鼻腔內必須塞滿止血棉條，常引起嚴重的脹痛感與外觀腫脹，院方結合止血與傷口修復敷料，不僅能有效止血並促進組織修復，也無外觀腫脹、不疼痛且出血量少，降低術後不適感，出院隔天即可恢復正常的日常生活，甚至可正常上班、上課，但仍需注意1週內不可做粗重或需負重工作，且不可劇烈運動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中