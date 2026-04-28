健康網》洪金寶3次「糞便移植」瘦身成功！ 台灣醫：並非人人能做

74歲港星洪金寶縱橫香港影壇一甲子，進行3次腸道菌移植，瘦身成功。不過，這項技術在台灣目前用於重症病人。（擷取自台灣微博）

〔健康頻道／綜合報導〕74歲港星洪金寶縱橫香港影壇一甲子，日前在香港露臉，氣色大好，據兒子洪天明透露，做了3次腸道菌移植，讓好菌在大腸內，以最健康、天然方式瘦身。根據香港中文大學衛教資料指出，是將健康捐贈者糞便的益菌植入患者腸道中，改變腸道菌態。

洪金寶是香港著名武打明星，長年累月武打戲，已使得他雙膝受損嚴重，儘管，他在2017年接受手術，但近幾年公開場合，仍看到他坐輪椅或者是拄拐杖代步。此外，他也罹患糖尿病，令人十分擔憂他的身體健康。

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不過，他日前出席香港電影金像獎頒獎典禮，令外界驚艷，一掃過去病容與虛弱，又令外界津津樂道，原來他的瘦身成果，來自於腸道菌移植及嚴格飲食控制。據了解，透過香港「糞便銀行」採兩種模式進行植入，口服膠囊及內視鏡注入益菌，全程採自費。

捐贈者糞便須經過60項病原檢驗

台灣長庚微菌治療中心在2019年成立，「以菌治菌」，它不只是補充單一種益生菌，而是重建整個腸道生態系。菌液製程極為嚴謹，捐贈者必須年輕健康，並通過超過60項病原檢驗。目前此項技術僅限於醫學中心或特定教學醫院施行，並嚴格限制於「反覆性或常規治療無效之困難梭狀桿菌感染」病人。

根據香港中大衛教資料指出，腸道微生物移植（FMT, 亦稱糞便微生物移植）通過把大便從健康捐贈者注入到患者的腸道，以治療如困難梭菌感染這類與腸道微生物群改變有關的疾病。這是一種恢復腸道微生物群生態平衡的方法。

從健康捐贈者收集大便樣本，然後進行過濾並且用無菌鹽水稀釋。腸道微生物移植可能使用已冷凍儲藏備用的大便樣本溶液或新鮮處理的大便樣本溶液。經處理的溶液會通過不同方法，例如鼻腸管、胃鏡、直腸鏡或大腸鏡輸入到患者體內。

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