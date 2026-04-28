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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》1級致癌物黃麴毒素煮熟也沒用 醫：4類高風險食物別硬吃

2026/04/28 19:25

長庚微菌中心主任李柏賢表示，黃麴毒素耐熱且肉眼難辨，發霉食材不建議切除後繼續食用，看到明顯發霉，尤其是花生、堅果、穀物及辛香料等，建議整包丟棄；圖為情境照。（圖取自freepik）

長庚微菌中心主任李柏賢表示，黃麴毒素耐熱且肉眼難辨，發霉食材不建議切除後繼續食用，看到明顯發霉，尤其是花生、堅果、穀物及辛香料等，建議整包丟棄；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為食物發霉挑掉或煮熟就安全，恐怕小看了黃麴毒素。長庚微菌中心主任李柏賢指出，被列為國際癌症研究署（IARC）第1類致癌物的黃麴毒素，不僅肉眼難辨，一般水煮、烘烤或油炸也難可靠去除。尤其要小心花生製品、穀類、堅果及辛香料都是高風險食材，若環境潮濕，可考慮冷藏。只要受潮、變質或發霉，別再心疼整包丟棄才安全。

民眾可能認為一大袋花生只有幾顆發霉，挑掉就好了。李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文提醒，要小心黃麴毒素污染，它最難纏的地方，不只是它可能看不見、聞不到，更在於它不是靠「煮熟」就能消除的威脅。黃麴毒素是特定黴菌在溫暖潮濕環境下產生的次級代謝物。其中，黃麴毒素B1，已被國際癌症研究署（IARC）列為第1類致癌物，也就是明確對人類具有致癌性的物質。

黃麴毒素最怕被誤當「加熱就沒事」

黃麴毒素會有什麼危害？李柏賢表示，它最主要影響的器官是肝臟。長期反覆暴露，會增加肝細胞癌風險。對於有B型肝炎、C型肝炎、肝硬化、脂肪肝或長期飲酒的朋友，更需要小心，因為肝臟本來就承受較高風險；其中B型肝炎與黃麴毒素暴露，對肝癌風險尤其有加乘影響。

黃麴毒素相當難纏。李柏賢說明，黃麴毒素具有高度熱穩定性。一般家庭水煮、烘烤或油炸，無法可靠去除毒性；霉斑可能只是冰山一角，菌絲與毒素可能已擴散到看起來正常的部分，特別是粉類、醬類、穀物與堅果，不建議切掉局部繼續吃；即使外觀、氣味正常，也不能保證沒有黃麴毒素污染，不要等到吃出苦味、油耗味或怪味才丟棄。

他提到，花生製品、受潮的米、麥、玉米及其製品、各類堅果，以及辣椒粉、胡椒粉等辛香料，都屬高風險族群，尤其長期放在潮濕高溫廚房，更要留意。

預防關鍵在保存。李柏賢建議，採小包裝購買、避免囤貨，開封後密封乾燥保存，來源不明散裝乾貨更要小心；只要食材受潮、結塊、變色或有異味，就不要勉強食用。如果民眾看到明顯發霉，尤其是花生、堅果、穀物、粉類與醬類，建議整包丟棄，不要心疼。

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