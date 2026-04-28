受癌細胞基因演化 英國研究揭示慢性血癌病程差異

研究發現，病情穩定與逐漸惡化的慢性血癌患者之間的差異，很大程度上取決於癌細胞的基因演化。圖為癌細胞示意圖。（擷取自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究發現，病情穩定與逐漸惡化的慢性血癌患者之間的差異，很大程度上取決於癌細胞的基因演化。此研究發表在《癌症發現》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，骨髓增生性腫瘤（MPN）是慢性血癌的1種形式。這類罕見疾病起源於骨髓，導致血細胞過度且失控地生成。這類疾病驅動因素是DNA的突變，多數病例與JAK2、CALR或MPL基因突變有關，但約有10%患者並未帶有這些基因變異。

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另外，慢性血癌病程差異極大。有些患者多年維持穩定，只需最低限度的治療，有些則會發展為更嚴重的疾病，例如白血病或骨髓纖維化。目前醫師仍難以預測個別患者的疾病走向。

為了解決此問題，英國威康桑格研究所的研究團隊探討基因分析是否能協助預測疾病進展。研究團隊分析30名慢性血癌患者（多數為MPN）基因資料與臨床紀錄，探索疾病如何逐步發展，有部分患者在例行醫療中被追蹤長達25年。

透過將劍橋大學醫院NHS基金信託的長期臨床追蹤與桑格研究所的基因體分析結合，研究團隊得以觀察血細胞群隨時間的變化。研究人員利用DNA建立細胞的「家譜」，找出癌細胞克隆的起源，這些具有相同基因的細胞群推動疾病進展。

研究團隊還發現癌症演化方式具備明顯差異。病情穩定的患者，其異常血細胞在基因上保持一致，未持續累積新的突變。相反，病情惡化的患者則呈現DNA變化逐步累積的趨勢。這些分析結果顯示，癌細胞早期基因演化將影響疾病走向。

此研究突顯了基因體資料在癌症照護中的重要性日益提升，並顯示其有助於引導更精準的治療。研究人員指出，未來例行性基因檢測有望提前數年識別高風險患者，使醫師能更早介入。

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