健康網》百香果顧腸胃、助排便 醫示警2類人別吃多

肝膽腸胃科醫師謝名宗表示，腸躁症患者食用百香果可腸胃減輕不適，降低腸道發酵反應，所含膳食纖維還能幫助腸胃蠕動，改善便秘；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕口感酸甜的百香果不僅好吃，富含營養素，也是友善腸胃的好水果之一。肝膽腸胃科醫師謝名宗表示，百香果除了美味，也是低FODMAP（低發酵寡糖、雙糖、單醣與多元醇）水果，除腸躁症患者食用可腸胃減輕不適，降低腸道發酵反應，其中所含膳食纖維還能幫助腸胃蠕動，改善便秘，可說好處多多。不過，他也提醒，因百香果會刺激胃液分泌、且屬於鉀含量較高的水果，胃食道逆流、腎臟病患者或洗腎病友須注意攝取量。

百香果與低FODMAP飲食

謝名宗於臉書粉專「謝名宗醫師-腸胃筆記」發文指出，百香果是低FODMAP水果之一，尤其低FODMAP飲食對於腸躁症（IBS）或容易脹氣的人來說，可以減少腸胃不適、降低腸道發酵反應，所以百香果適合腸躁症（IBS）患者食用。此外，百香果屬於低發酵醣水果，不像蘋果、芒果、葡萄等水果容易造成脹氣或腸胃不適，因此，適量食用對於腸胃敏感者來說，也是相對安全的選擇。

請繼續往下閱讀...

百香果友善腸胃4大好處

謝名宗進一步說明，百香果對腸胃的好處，包括以下4大項：

●膳食纖維多，可幫助腸胃蠕動、改善便秘。

●天然果膠可維持腸道好菌平衡，幫助消化。

●溫和酸度，刺激胃液分泌，有助於食物消化，但胃食道逆流者須適量。

●抗氧化成分，有助減少腸胃發炎。

腎臟病友須留心鉀攝取量

謝名宗提醒，雖然百香果對腸胃有益處，但腎臟病患者或洗腎病友要注意攝取量。這是因為百香果為「中等至高鉀」水果，100g 可食部分含約 278mg 鉀，因此，腎功能不佳者需限量食用，並且避免與其他高鉀食物，如香蕉、柑橘類一起食用。他並分享，百香果除可搭配優格食用，幫助腸道好菌增長，順暢加倍；加入氣泡水也可製成天然消暑飲品，助消化又解膩。

謝名宗強調，百香果是低FODMAP水果，也適合腸胃敏感者，有助減少脹氣等不適。不過，也提醒腎臟病人須注意限量食用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法