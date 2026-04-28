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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

麥加朝覲5月登場！人潮估破百萬 疾管署籲「生飲駱駝奶」恐染病

2026/04/28 18:58

麥加朝覲5月登場，疾管署副署長曾淑慧（左二）提醒避免接觸駱駝與飲用未消毒駱駝奶可降低感染風險。（記者侯家瑜攝）

麥加朝覲5月登場，疾管署副署長曾淑慧（左二）提醒避免接觸駱駝與飲用未消毒駱駝奶可降低感染風險。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年伊斯蘭朝覲（Hajj）預計於5月25日展開，作為全球規模最大的宗教聚會之一，每年吸引數百萬名信徒前往沙烏地阿拉伯。由於人潮高度密集，傳染病風險隨之升高，疾管署提醒，計畫參與朝覲、副朝覲或前往當地工作的民眾，務必於行前2至4週至旅遊醫學門診諮詢，並完成必要疫苗接種。

疾管署副署長曾淑慧指出，依沙國規定，所有朝覲及副朝覲者皆須接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗（A、C、W135、Y），並持國際預防接種證明書（黃皮書）入境，該證明須於接種10天後生效，疫苗效力可達5年。此外，12歲以上旅客須接種COVID-19疫苗，也建議接種季節性流感疫苗；考量全球麻疹疫情持續，亦可評估自費接種MMR疫苗，提高保護力。

在疾病風險方面，沙國屬中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）第一級「注意（Watch）」旅遊疫情等級。疾管署提醒，當地旅客應避免接觸駱駝及飲用未經消毒的駱駝奶，以降低感染風險。

停留期間也須落實個人防護措施，包括注意飲食衛生、勤洗手，進出人潮擁擠或通風不良場所應配戴口罩，並避免與出現呼吸道症狀者近距離接觸。此外，建議採取防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，並使用含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊產品，以防範蚊媒傳染病。

疾管署提醒，民眾返國入境時若出現發燒、咳嗽等不適，應主動通報機場檢疫人員；返國後21天內如出現疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史及接觸史，以利醫師及早診斷與治療，降低疾病傳播風險。

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