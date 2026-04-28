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健康網》74歲洪金寶大變身！ 不是靠回春藥是「便便變黃金」翻轉健康

2026/04/28 23:57

74歲洪金寶今年出現香港電影金像獎頒獎典禮，令人驚艷，但外界卻傳他用了「回春藥」。兒子不得不出面說明，是靠腸道菌移植及飲食控制，讓爸爸更健康。（取自台灣微博）

74歲洪金寶今年出現香港電影金像獎頒獎典禮，令人驚艷，但外界卻傳他用了「回春藥」。兒子不得不出面說明，是靠腸道菌移植及飲食控制，讓爸爸更健康。（取自台灣微博）

〔健康頻道／綜合報導〕74歲港星洪金寶並沒有用什麼神藥「回春」，他的兒子洪天明面對外界流言，出面說明，爸爸是進行3次腸道菌移植，植入「好菌」加上飲食控制，整個人都變得不一樣。林口長庚微菌中心主任李柏賢再次肯定「糞便變黃金」的微菌移植成效。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，目前微菌治療蓬勃發展，不論在研究還是臨床應用都是可期的，尤其面對困難梭菌感染，臨床實戰成績穩定維持於80-90%。

「糞便變黃金」可以搶救結腸感染重症

這個在腸道的大魔王─困難梭狀桿菌，根據雙和醫院衛教資料指出，是一種引起結腸感染的細菌。結腸是大腸的最長部分，感染症狀通常會以腹瀉來表現，嚴重者可能會導致敗血症，甚至死亡。

通常這個菌透過口腔進入人體，從小腸開始繁殖。當它們到達大腸中的結腸時，細菌會釋放毒素摧毀細胞，並引起水樣腹瀉。在結腸以外的地方，困難梭菌是不活躍的，但它們可以在人或動物的糞便、環境表面、未洗淨的手、土壤、水或食物上長時間存活，因此很容易傳播。當細菌再次進入人體的消化系統時，它們會再次活化並引起感染。

李柏賢表示，除了腸道感染，腸道菌移植的觸角正延伸至更多系統性疾病包含潰瘍性結腸炎、免疫治療相關腸炎 、移植後排斥（GVHD）、改變免疫治療反應、腸躁症 （IBS）、肝硬化造成的肝昏迷、自閉症以及帕金森氏症等。

雖然研究數據令人振奮，李柏賢說，但上述適應症目前應嚴格限制於 「臨床試驗」。這不僅是為了保護患者，更是為了累積更紮實的台灣本土實證，尚未建議進入常規臨床常規治療。

微菌移植副作物 4小症狀會緩解下來

此外，在專業微菌治療中心執行下，副作用可能會短暫性脹氣、腹部不適及低燒或便秘。李柏賢指出，這些症狀多能自行緩解。然而微菌治療並非萬靈丹，他認為，在「正確的疾病、正確的時機、標準的流程」 下，它是現代醫學中少數能透過「重塑生態」來改變預後的革命性選項。

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