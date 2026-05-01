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健康 > 杏林動態

最暖院長致詞 許耿福感謝團隊與「給他溫飽的妻子」

2026/05/01 18:36

家人是最大後盾，成醫新任院長許耿福感謝妻子林香寶背後的溫暖支持。（記者洪瑞琴攝）

家人是最大後盾，成醫新任院長許耿福感謝妻子林香寶背後的溫暖支持。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南台灣醫學重鎮成大醫院新任院長許耿福，今（1）日上任致詞時表示，醫療其實就是「人照顧人」的工作，更是一項利他的志業。他感謝大家願意用專業與熱忱，一起守護每1位病人，也引用成大校長沈孟儒常說1句話：「老天爺都會看到，會幫我們加分。」用來勉勵團隊持續堅持初心。

致詞中，他也特別把感謝留給家人。他說，長期以來家人的支持與體諒，是他能全心投入工作的最大後盾。更感性提到：「我太太每天親自幫我準備晚餐，讓我在忙碌工作後回家仍有1頓溫飽，讓我能無後顧之憂地投入團隊與任務。」

許耿福的妻子林香寶，本身是安南區溪東里社區照顧關懷據點志工隊長，長期投入社區公益。她也笑說，先生晚上10點後回家是常態，但家人早已習慣，「他回家就喜歡喝碗熱湯，覺得很滿足」。

許耿福畢業於中山醫學大學醫學系，並取得成大臨床醫學研究所博士學位，是成大醫學院婦產學科教授，也曾任成大醫院副院長兼婦產部主任，長年投入婦女健康與婦癌治療領域，本土培育的重要醫界人才。

他也坦言，成大醫院已成立37年，正處於關鍵轉型期，但挑戰不少，包括國內普遍問題醫事人力不足，特別是護理人員最迫切，加上早期培育的資深醫師逐漸退休，今年有6位教授屆齡退休，明年更13位資深醫師退休，對教學、研究與行政都是衝擊。

面對未來，他提出5大努力方向，推動老人醫院與沙崙健康園區，迎戰高齡化社會；改善護理工作環境並導入智慧醫療，減輕負擔；培育中生代與年輕人才；加強學術研究投入；在醫療品質與財務穩健之間取得平衡，確保醫院永續發展。

成醫新院長張俊彥（左2）年輕身影曝光，成大醫學院前院長張俊彥特聘教授翻出舊照祝福，笑稱「靠近C位是天性」。（記者洪瑞琴攝）

成醫新院長張俊彥（左2）年輕身影曝光，成大醫學院前院長張俊彥特聘教授翻出舊照祝福，笑稱「靠近C位是天性」。（記者洪瑞琴攝）

成大醫院新院長許耿福，強調醫療是人照顧人的志業。（記者洪瑞琴攝）

成大醫院新院長許耿福，強調醫療是人照顧人的志業。（記者洪瑞琴攝）

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