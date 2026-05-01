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近期各地鼠害頻傳 環境部再籲「防鼠三不」加強公共環境整頓

2026/05/01 13:32

環境部製作居家防鼠盲點體檢表，讓民眾一一勾選，並小提醒只要環境清潔，加上封堵孔洞，以及妥善收納等防鼠3步驟，就能避免鼠患。（環境部提供）

環境部製作居家防鼠盲點體檢表，讓民眾一一勾選，並小提醒只要環境清潔，加上封堵孔洞，以及妥善收納等防鼠3步驟，就能避免鼠患。（環境部提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市鼠患引發社會對環境衛生與漢他病毒傳染的擔憂。環境部面對近期各地鼠害頻傳，今（1日）再度提醒各地方政府，落實「防鼠三不」：不讓鼠來、不讓鼠吃及不讓鼠住，若已有老鼠，應即刻加強公共環境整頓，徹底清潔與疏濬下水道等，再配合適當消毒或施藥，阻斷老鼠孳生。

環境部表示，防範鼠患是需要全民參與的長期抗戰，地方政府應訂定完整滅鼠策略，取代1次性的滅鼠活動，宣導並帶領民眾執行各項工作，公、私領域一起來，滴水不漏，才有可能滅鼠成功。

一般民眾則可以參考環境部日前發布的「居家防鼠盲點大體檢」，杜絕老鼠進入家中躲避，或再次從居家返回公共場所，體檢重點為：

一、不讓鼠來：只要有大於10元硬幣（約2公分）孔洞或縫隙，老鼠便能輕易鑽入，故應檢查並封堵居家孔洞隙縫，浴室或陽台排水孔應加裝孔徑小於1公分的金屬網，才能防堵老鼠入侵。

二、不讓鼠吃：食物應密封保存於玻璃或金屬容器中，寵物飼料餵食後應立刻收妥不過夜，廚房垃圾與廚餘桶務必加蓋密封，徹底切斷老鼠食物。

三、不讓鼠住：廢棄紙箱、布料及角落堆積的雜物，是老鼠最愛的築巢材料，澈底清理居家雜物，才能讓其無處藏身。

環境部也透過圖片解說，製作居家防鼠盲點體檢表，讓民眾一一勾選，並小提醒只要環境清潔，加上封堵孔洞，以及妥善收納等防鼠三步驟，就能避免鼠患。

環境部提醒，若老鼠已進入室內，民眾可優先使用捕鼠籠，由於老鼠視力不佳且習慣靠牆行動，故應沿著牆角放置，提高捕捉成效。滅鼠藥則應視為最後的手段，要選購環境部核准的環境用藥，並遵守標示說明書上的規定使用，避免幼童及寵物不慎接觸誤食，必要時則可尋求專業病媒防治業者的協助。

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