自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

成大醫院院長交接 許耿福接棒領軍 校長沈孟儒引「小英金句」勉勵

2026/05/01 16:35

印信交接儀式，成大校長沈孟儒（中）、成大醫院卸任院長李經維（左）、成大醫院新任院長許耿福（右）。（記者洪瑞琴攝）

印信交接儀式，成大校長沈孟儒（中）、成大醫院卸任院長李經維（左）、成大醫院新任院長許耿福（右）。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學醫學院附設醫院今（1）日舉行新任與卸任院長交接典禮，由成大校長沈孟儒親自主持監交及監誓，象徵醫院領導團隊順利傳承，也宣告成大醫院邁向新階段發展。

典禮中，許耿福教授自卸任院長李經維手中接下印信並宣誓就任新任院長。許耿福長期投入婦產醫學、婦癌臨床試驗與轉譯醫學研究，並主持多項國際臨床試驗計畫，具備深厚的教學與研究能量。他表示，上任後將持續推動醫院穩健發展，以「病人為中心」為核心理念，深化臨床創新，帶領團隊邁向醫療與學術新高度。

沈孟儒致詞時表示，一所偉大的醫院不在於建築或設備，而在於一代代願意付出與承擔的領導者與醫療團隊，今日正是這份精神的延續。他並引用前總統蔡英文日前於成大的演講內容，勉勵新團隊以「理性、同理心、承擔」作為決策基礎，成為更有溫度的領導者。沈孟儒同時強調，醫院真正的核心在於全體同仁，正是醫護人員日復一日守護病人的初心，使醫療機構成為有溫度的所在。

卸任院長李經維任內推動智慧醫療發展與臨床創新，並與醫護團隊對抗新冠肺炎疫情，更帶領醫院獲得「全球最佳智慧醫院」等重要肯定。沈孟儒在致詞中也向李經維深深一鞠躬，表達感謝與敬意。

李經維致詞時則感性表示，任內3年多來並不孤單，而是一路有團隊支持，因此只能全力以赴、無怨無悔，不負所託。他也笑稱，過去常被問到假日與夜晚為何仍在醫院，「其實我從來沒有下班過」，引起現場一片笑聲。

今日交接典禮「含金量」眾多，包括國內外醫界與產學界代表，如總統賴清德恩師韓良誠教授、前成醫院長黃國恩、成大醫學院前院長張俊彥、現任醫學院長鄭修琦、前成大校長蘇慧貞等均到場見證；立委郭國文、謝龍介、賴惠員、林宜瑾等朝野民代亦出席，展現醫界與社會各界對成大醫院的高度重視。

交接典禮，張俊彥特聘教授（左起）、成大醫院卸任院長李經維教授、成功大學校長沈孟儒、成大醫學院院長鄭修琦、成大醫院新任院長許耿福教授。（記者洪瑞琴攝）

交接典禮，張俊彥特聘教授（左起）、成大醫院卸任院長李經維教授、成功大學校長沈孟儒、成大醫學院院長鄭修琦、成大醫院新任院長許耿福教授。（記者洪瑞琴攝）

成醫院長新、卸任交接典禮貴賓雲集，南市立委郭國文（左起）、卸任院長李經維教授、成大校長沈孟儒、新任院長許耿福、立委謝龍介合影。（記者洪瑞琴攝）

成醫院長新、卸任交接典禮貴賓雲集，南市立委郭國文（左起）、卸任院長李經維教授、成大校長沈孟儒、新任院長許耿福、立委謝龍介合影。（記者洪瑞琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中