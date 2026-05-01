成大醫院院長交接 許耿福接棒領軍 校長沈孟儒引「小英金句」勉勵

印信交接儀式，成大校長沈孟儒（中）、成大醫院卸任院長李經維（左）、成大醫院新任院長許耿福（右）。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學醫學院附設醫院今（1）日舉行新任與卸任院長交接典禮，由成大校長沈孟儒親自主持監交及監誓，象徵醫院領導團隊順利傳承，也宣告成大醫院邁向新階段發展。

典禮中，許耿福教授自卸任院長李經維手中接下印信並宣誓就任新任院長。許耿福長期投入婦產醫學、婦癌臨床試驗與轉譯醫學研究，並主持多項國際臨床試驗計畫，具備深厚的教學與研究能量。他表示，上任後將持續推動醫院穩健發展，以「病人為中心」為核心理念，深化臨床創新，帶領團隊邁向醫療與學術新高度。

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沈孟儒致詞時表示，一所偉大的醫院不在於建築或設備，而在於一代代願意付出與承擔的領導者與醫療團隊，今日正是這份精神的延續。他並引用前總統蔡英文日前於成大的演講內容，勉勵新團隊以「理性、同理心、承擔」作為決策基礎，成為更有溫度的領導者。沈孟儒同時強調，醫院真正的核心在於全體同仁，正是醫護人員日復一日守護病人的初心，使醫療機構成為有溫度的所在。

卸任院長李經維任內推動智慧醫療發展與臨床創新，並與醫護團隊對抗新冠肺炎疫情，更帶領醫院獲得「全球最佳智慧醫院」等重要肯定。沈孟儒在致詞中也向李經維深深一鞠躬，表達感謝與敬意。

李經維致詞時則感性表示，任內3年多來並不孤單，而是一路有團隊支持，因此只能全力以赴、無怨無悔，不負所託。他也笑稱，過去常被問到假日與夜晚為何仍在醫院，「其實我從來沒有下班過」，引起現場一片笑聲。

今日交接典禮「含金量」眾多，包括國內外醫界與產學界代表，如總統賴清德恩師韓良誠教授、前成醫院長黃國恩、成大醫學院前院長張俊彥、現任醫學院長鄭修琦、前成大校長蘇慧貞等均到場見證；立委郭國文、謝龍介、賴惠員、林宜瑾等朝野民代亦出席，展現醫界與社會各界對成大醫院的高度重視。

交接典禮，張俊彥特聘教授（左起）、成大醫院卸任院長李經維教授、成功大學校長沈孟儒、成大醫學院院長鄭修琦、成大醫院新任院長許耿福教授。（記者洪瑞琴攝）

成醫院長新、卸任交接典禮貴賓雲集，南市立委郭國文（左起）、卸任院長李經維教授、成大校長沈孟儒、新任院長許耿福、立委謝龍介合影。（記者洪瑞琴攝）

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