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健康 > 杏林動態

獨／成醫院長許耿福上任 賴清德託林俊憲傳1張自拍串起白袍情誼

2026/05/01 14:16

新任成大醫院院長許耿福（左）今（1）日正式上任南市立委林俊憲（右）與許耿福合照。（記者洪瑞琴攝）

新任成大醫院院長許耿福（左）今（1）日正式上任南市立委林俊憲（右）與許耿福合照。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新任成大醫院院長許耿福今（1）日正式上任，1場交接典禮，卻意外牽起一段跨越時光的白袍情誼。

南市立委林俊憲出席典禮，臨時接到總統賴清德來電請託，希望代為轉達祝福。原來兩人早年曾在成大醫院同披白袍、各自在不同科別服務，雖非朝夕相處，卻在醫療現場的照會與討論中建立起專業與信任的連結。

典禮結束後，林俊憲與許耿福自拍合影，將這張象徵傳承情誼的照片轉傳給賴清德，同時替總統送上無法親臨的心意。簡單1張自拍，不只是祝賀新任院長，更像是替那段醫者歲月留下溫柔註解。

南市立委林俊憲接到總統賴清德請託電話。（記者洪瑞琴攝）

南市立委林俊憲接到總統賴清德請託電話。（記者洪瑞琴攝）

許耿福回憶，當年賴清德在內科，他則在婦產科，彼此專業不同，卻會在個案討論時交流意見。後來賴清德踏入政壇，他坦言「有些意外」，但那份對醫療的熱忱與專業精神，始終令人印象深刻。

從醫院走向國家治理，從白袍到西裝，角色或許改變，但人與人之間的情誼並未褪色。這份跨越職涯與時間的連結，在今天1通電話、1張照片再被喚起，也讓會場外多了一抹溫暖的人情光影。

南市立委林俊憲（右）與新任成醫院長許耿福（左）自拍照，完成總統賴清德請託任務。（記者洪瑞琴攝）

南市立委林俊憲（右）與新任成醫院長許耿福（左）自拍照，完成總統賴清德請託任務。（記者洪瑞琴攝）

南市立委林俊憲（右）與成醫院長許耿福（左）的「隔空合照」，傳送給總統賴清德，代轉祝福延續白袍之情。（記者洪瑞琴攝）

南市立委林俊憲（右）與成醫院長許耿福（左）的「隔空合照」，傳送給總統賴清德，代轉祝福延續白袍之情。（記者洪瑞琴攝）

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