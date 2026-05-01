健康網》腳腫手冰別輕忽！ 醫揭5大原因可能不是體質

不少民眾午後腿部腫脹與手腳冰冷，可能與血液循環或內科疾病有關。醫師劉博仁建議，透過抬腿、踮腳，與飲食調整，有助改善輕度浮腫與末梢循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少上班族都有類似經驗，下午開始小腿腫脹，甚至手腳冰冷不適。科博特診所院長劉博仁指出，這些看似常見的「循環差」症狀，未必只是體質問題，可能與心臟、腎臟、貧血或靜脈瓣膜功能不全等異常有關，不可掉以輕心。

劉博仁於臉書粉專發文分享，不少患者抱怨這類「血液循環差」的困擾，下午腳腫得像灌鉛，或是手腳冰冷，他進一步分析造成這些現象的可能原因：

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1.心臟功能不全。若心臟幫浦力量不足，血液無法有效回流，常會導致下肢水腫，甚至伴隨走路會喘。

2.腎臟問題。腎臟負責代謝水分與蛋白質，若腎功能受損，如尿蛋白流失，會導致全身性浮腫，尤其是眼瞼或雙腿。

3.貧血。血液中的紅血球不足，攜氧量不夠，末梢循環就會變差，導致手腳冰冷。

4.靜脈瓣膜功能不全。這是最常見的原因，多與久坐、久站有關，血液積在下半身回不來。

5.粒線體能量不足。細胞的發電廠「粒線體」效能低落時，身體產熱不足，也會讓你特別怕冷。

劉博仁提醒，雖然多數浮腫與生活習慣有關，但出現以下徵兆請務必就醫：只有一隻腳腫，要擔心深部靜脈栓塞；手指壓下去腫脹處，凹陷很久才彈回來；走路或躺平時覺得喘，可能是心肺功能警訊；尿中有大量泡泡且經久不散。

若症狀較輕微，可從生活習慣改善著手。劉博仁提到，飲食方面應減少鈉鹽攝取，補充足夠蛋白質。營養素如生物類黃酮、鎂、維生素B群與鐵質，也有助於改善血管功能與循環狀態。

劉博仁建議，不妨在日常生活中養成抬腿習慣，每晚將雙腳抬高15分鐘，促進血液回流；久坐族每小時起身踮腳20次，幫助小腿肌肉發揮「第二心臟」的幫浦作用。此外，穿著彈性襪與溫水泡腳，也有助於改善末梢循環與冰冷不適。

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