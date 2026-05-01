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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃素瘦不下來恐踩雷 營養師揭素料也藏油脂陷阱

2026/05/01 11:07

營養師楊斯涵提醒，植物性蛋白不一定等於低熱量，若誤踩素食加工品地雷，或如炸臭豆腐的料理方式，反而可能吃進過多油脂與鈉，影響減重與控糖效果。（資料照）

營養師楊斯涵提醒，植物性蛋白不一定等於低熱量，若誤踩素食加工品地雷，或如炸臭豆腐的料理方式，反而可能吃進過多油脂與鈉，影響減重與控糖效果。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近年植物性飲食風潮盛行，不少人改吃素，增加植物性蛋白攝取，希望幫助減重、穩定血糖。營養師楊斯涵提醒，植物性蛋白不一定等於低熱量，若誤踩素食加工品地雷，反而可能吃進過多油脂與鈉，影響減重與控糖效果。常見如生臭豆腐、素雞、麵腸、麵輪、油炸麵筋等素料，雖然都被視為植物性蛋白來源，但原料與加工方式不同，營養與熱量差異也相當大。

優質蛋白 vs. 不完全蛋白

楊斯涵於臉書粉專發文指出，挑選素料第一步要先認清原料來源。植物性蛋白大致可分為優質蛋白的「黃豆家族」與不完全蛋白的「小麥家族」。常見臭豆腐、素雞等屬於黃豆製品，黃豆本身是優質的完全蛋白質，是素食者補充蛋白質的良好來源。其中生臭豆腐因經過發酵，還含有植物性乳酸菌及維生素B12，營養價值較高；但素雞在多層壓製成形過程中，通常會加入一定比例油脂，飲食代換須注意份量，避免熱量超標。

楊斯涵說，至於麵腸、麵輪、麵筋則屬於「小麥家族」，是利用水洗方式去除麵粉中的澱粉後，留下的植物性蛋白質。這類食材蛋白質數值看似不低，但因缺乏部分人體必需胺基酸，屬於不完全蛋白質，建議同餐可搭配豆類或全穀雜糧，才能達到胺基酸互補效果。

加工素料陷阱 隱藏油脂炸彈

除了原料差異，加工方式更是關鍵。楊斯涵表示，同樣是小麥製品，麵腸只是經水洗、水煮定型，每100克脂肪不到2克，算是相對清爽的選擇；但麵輪、麵筋球經高溫油炸定型，脂肪量可能暴增20-25倍。這類孔洞多、口感蓬鬆的油炸素料就像海綿，放進滷鍋、火鍋後，容易吸飽醬汁與湯底，吃下肚的不只是熱量高，也可能攝取大量鈉，對心血管、減重與控糖來說，都是隱形殺手。

原型食物 聰明烹調少負擔

楊斯涵建議，若想補充健康植物性蛋白，日常仍應優先選擇毛豆、無糖豆漿、傳統板豆腐等加工程度較低的原型食物。若偶爾想吃換口味解饞，也應掌握「蒸、煮、涼拌」取代「油炸、紅燒」原則，例如：選擇清蒸臭豆腐、涼拌麵腸，少吃炸臭豆腐、紅燒滷麵輪、麵筋罐頭等食物。改變一點點選擇，就能大幅減少不必要的身體負擔。

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