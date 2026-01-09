卓揆視察苗栗醫院急重症醫療大樓計畫 總經費21億允全額補助

衛福部苗栗醫院將新建急重症醫療大樓，圖為新大樓外觀。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣醫療資源不足，衛生福利部苗栗醫院獲中央支持興建急重症醫療大樓、放射腫瘤治療中心，惟招標不順，流標多次，院方修正計畫將兩棟合併成「急重症醫療樓大樓」，總經費約21億元；行政院長卓榮泰今（9）日到苗栗醫院視察此興建計畫，允諾經費由中央全額支應，並指示苗醫做好停車位、床位規劃及未來醫療設備要趕上時代潮流、營運順利等規劃，中央與地方一起加油。

苗栗醫院推動放射腫瘤治療中心及急重症大樓興建工程，行政院原核定總預算分別2.8億及12億元，分別自2023年、2024年起招標。但受物價、人力成本上漲等因素影響，招標不順，分別流標6次、14次，之後每坪單價也從一開始的每坪23.5萬元，一路調整至30萬，還是標不出去，引發地方及中央嚴重關切。院方於前年6月開始修正計畫，將兩棟合併，同年底提報衛福部審議，去年底終獲行政院同意此修正計畫案。

卓榮泰今天在秘書長張惇涵及衛福部次長林靜儀等人陪同，至苗醫視察急重症醫療大樓興建計畫，苗醫院長徐國芳簡報指出，新建急重症大樓佔地約595坪，為地上7層，地下2層，完成後，苗栗醫院的停車位將提升至371格，預計今年4月公開招標，6月開工，2019年11月營運；同時透過該大樓興建，補足苗栗地區急重症醫療量能，回應高齡化與公共醫療需求。

行政院長卓榮泰視察苗栗醫院新建急重症醫療大樓計畫，允諾總經費21億元，由中央全額支應。（記者張勳騰攝）

卓榮泰指出，今天是他與賴總統上任第600天，因而以賴總統一直以健康台灣當做整個治國理念的出發點，選定到苗栗醫院視察攸關苗栗縣迫切需要的醫療計畫；對於總經費21億多元，他也承諾由中央全額支應。卓揆也指示，未來新建重症大樓內的設備要先進要夠，並要趕上時代的潮流，因到2029年營運還有一段時間，要求院方好好規劃床位及停車位等問題，有任何實際上的需求，衛福部會全力支持。

苗栗縣長鍾東錦致詞表示，苗栗醫療資源非常不足，一直為縣民所詬病，也希望苗醫急重症大樓能趕快興建，縣府團隊將全力以赴配合苗醫，也建議未來能設置健檢中心，有好的健檢中心，那苗栗所有的公務體係包括村里長，都留在苗栗健檢，縣府衛生局也會編列預算補助他們2千元，讓他們健檢後留在苗栗就醫，也能留住醫師。

行政院長卓榮泰（右3）等人視察苗栗醫院新建急重症醫療大樓計畫，聽取院長徐國芳（左2）簡報。（記者張勳騰攝）

