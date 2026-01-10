不是小肉芽也不是老化！ 眼皮「黃色瘤」恐藏心血管危機

振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師黃建龍提醒，俗稱「黃色瘤」（Xanthelasma）的病灶，並非單純的皮膚問題，而是膽固醇沉積在皮下組織，背後代表的是血脂異常。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕當眼皮出現淡黃色小斑塊時，不少民眾第一反應往往是求助醫美雷射「修掉它」，不過醫師提醒，這類俗稱「黃色瘤」（Xanthelasma）的病灶，並非單純的皮膚問題，而是膽固醇沉積在皮下組織，背後代表的是血脂異常，若只治外表、不管內在，恐錯失預防心肌梗塞與腦中風的關鍵時機。

振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師黃建龍指出，黃色瘤為膽固醇堆積在皮下脂肪與結締組織中，顏色呈現淡淡、暗暗的黃，與一般膚色的小肉芽不同。「它本身是良性的，不會惡化，也不會直接傷身體，但它所代表的意義是你的膽固醇高」真正的風險不在眼皮，而是在血管。

黃建龍解釋，當血液中的壞膽固醇（LDL）過高，會在血管壁形成斑塊，一旦斑塊破裂，發生在心臟就可能引發心肌梗塞，發生在腦部就可能造成腦中風，因此黃色瘤其實是身體發出的「求救訊號」，提醒民眾應儘早檢查血脂狀況。

值得注意的是，並非每個膽固醇高的人都一定會長黃色瘤，黃建龍說，這與個人體質及遺傳有關，但一旦發現眼周出現偏黃斑塊，就應提高警覺，眼科或皮膚科醫師一看就能辨認，重點是要進一步抽血檢驗血脂。

黃建龍說，即使膽固醇控制下來，已沉積的斑塊通常不會自行消失，若在意外觀才需要醫美介入。但他也提醒，出現黃色瘤若僅靠醫美只能治標，即使把斑塊處理掉，血脂沒有控制，仍很容易復發，就像牆壁漏水只補油漆、不修水管，治療順序應是先進行血脂、血糖、血壓等心血管風險評估，必要時配合降血脂藥物與飲食調整，待數值穩定後，再考慮由皮膚科或醫美處理外觀。

